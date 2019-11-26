Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesini istedi

ABD Başkanı Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine, ABD Hazine Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'ndan dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlanan Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkilerinin incelenmesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine, ABD Hazine Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'ndan dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlanan Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkilerinin incelenmesini istediği bildirildi.

BloombergHT'nin aktardığına göre, konuyla ilgili olarak ABD Senatosu Finans Komisyonu’nun kıdemli üyelerinden Oregon Senatörü Ron Wyden, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Türk yetkililerle 2017'den bu yana yedi toplantı gerçekleştirdiğini belirtirken neler konuşulduğuyla ilgili detay vermedi.

Wyden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Hazine Bakanlığı, Mnuchin’nin Türk yetkililerle bir dizi görüşme yaptığını açıkladı. Bu görüşmeler, bakanlığın Halkbank’ın İran’a yönelik kapsamlı yaptırımları ihlal ettiğine yönelik soruşturmada kilit rol oynadığı bir dönemde yapıldı" ifadelerini kullandı.

Wyden, açıklamasına şöyle konuştu:

"Halkbank, ABD’nin tarihinde İran’a yönelik yaptırımlara yönelik en kapsamlı ihlalle suçlanıyor. ABD Kongresi, Donald Trump ve Rudy Giuliani’nin, Trump’ın avukatı ve eski New York Belediye Başkanı, Halkbank’la ilgili sürece müdahale edip etmediklerini, bu ikilinin tıpkı Ukrayna’yla ilgili yaşananlarda olduğu gibi hükümet yetkililerini kişisel planları doğrultusunda hareket etmeye zorlayıp zorlamadıklarını incelemelidir."

Daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Halkbank'a suçlamada bulunulmaması için ABD Başkanı Trump'a girişimlerde bulunduğunu belirtilmişti.

Trump ise, Erdoğan'la nisan ayında yaptığı bir telefon görüşmesinin ardından Mnuchin ve Başsavcı William Barr'ı konuyu incelemeleri için görevlendirdi.

Bu çağrının ardından Halkbank'a karşı birkaç ay boyunca bir işlem yapılmamış ve daha sonra ABD'li savcılar dolandırıcılık, kara para aklama ve ABD'nin İran'a yönelik ambargosunun delinmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunmuşlardı.

Halkbank, New York’ta 22 Ekim’de başlayan davada ‘ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delme’ suçlamasıyla yargılanıyor. New York Güney Bölge Savcılığı hazırladığı 45 sayfalık iddianame ile bankaya, ‘dolandırıcılık’ ve ‘kara para aklama’ dahil altı farklı suçlama yöneltmişti.