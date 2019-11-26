Pompeo: Türkiye'nin S-400 sistemlerini test etmeye başlama kararından endişeliyiz

Türkiye’nin başkent Ankara’da S-400 füze savunma sistemlerini test etmeye başlamasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Pompeo bir açıklama yaparak, ‘Türkiye’nin S-400 ile ilgili adımlarının endişe verici olduğunu, Washington’un bu konuyu Ankara ile görüşmeye devam ettiğini’ söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin test edilmeye başlanması ile ilgili bir açıklama yaptı.

Basın mensuplarına konuşan Pompeo, "Türkiye’nin S-400 ‘lere ilişkin adımları endişe verici. Türkiye ile hala görüşmelere devam ediyoruz, konuya sonuna kadar açıklık getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Pompeo, Ankara’nın bu adımı ile olarak Türkiye’ye yaptırım uygulama olasılığı konusunda yorum getirmedi.

Daha önce Türkiye’nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin radarlarını test etmeye başlayacağı, bu amaçla F-16 savaş uçaklarının ve diğer hava araçlarının havalandırılacağı bildirilmişti.