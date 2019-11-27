Trump, sınır duvarı inşaatını denetlemek için damadını görevlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, damadı ve danışmanı Jared Kushner’i Meksika sınırında yapımı devam eden duvar inşaatını denetlemekle görevlendirdi.

Washington Post bir kaynağına dayandırarak verdiği haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kushner’i sınır duvarı projesini yönetmekle görevlendirmesinin nedeninin inşaataki ‘ilerleme eksikliğinden’ kaynaklandığını belirtti.

Habere göre Kushner, iki haftada bir Beyaz Saray’da bürokratların inşaatın ilerlemesi ve maliyet planlamasıyla ilgili raporları sunduğu toplantıları yönetiyor.

Gazete, Kushner’in bahara kadar ayda 30 ila 35 mil (48 ila 56 km) duvar örülmesini ve böylece 2020’nin sonuna kadar 450 millik (724 km) alanın tamamlanmasını talep ettiğini kaydetti.