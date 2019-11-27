ABD'de bu kez Melania Trump yuhalandı: Gençlik zirvesinde protesto edildi

Kendi başlattığı 'Be Best' girişimi kapsamında ülkedeki 'opioid krizi' hakkında bir konuşma yapmak üzereGençlik Zirvesi'nde sahneye çıkan, büyük bir kalabalık tarafından yuhalandı.

Zirvenin sunucusu, Melania Trump sahneye çıkmadan önce tepkiyi önlemek için üstü kapalı bir çağrıda bulunsa da bu yeterli olmadı. Trump konuşmasına başladığında salon biraz daha sessizleşse de, bir grup konuşma sırasında da First Lady'yi protesto etmeye devam etti.

Melania Trump sahnede uyuşturucu ile mücadele hakkında açıklamalar yaptıktan sonra sahneden inerken bir grup tarafından alkışlanırken, bir grup tarafından tekrar yuhalandı.

Konuşmadan bir kaç saat sonra yazılı açıklamada bulunan Melania Trump, "Biz bir demokraside yaşıyoruz ve herkesin kendi fikirleri olabilir, ancak ülkemizde ciddi bir kriz var ve ben çocukları uyuşturucu kullanımının tehlikeli sonuçları hakkında çocukları eğitmekten vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Donald Trump, daha önce Baltimore hakkında set ifadeler kullanmıştı. ABD lideri, şehri Kongre'de temsil eden Demokrat Elijah Cummings'e ağır ithamlarda bulunmuş ve Baltimore'a "fareler tarafından işgal edilmiş bir dağınıklık" demişti. Şehrin yerel gazetelerinden Baltimore Sun bu açıklamalardan bir gün sonraki nüshasında "Mahallende bir kaç kemirgen yaşaması bir kemirgen olmaktan iyidir" ifadelerine yer vermişti.

Trump'ın geçen haftalarda gittiği bir beyzbol maçında kalabalık tarafından yuhalanması dikkat çekmişti.