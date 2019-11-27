Eski ABD'li beyzbolcu çocuklarını atış poligonuna götürdü: Sosyalist bir yönetim altında silah kullanmayı bilmek şart

Amerikalı eski beyzbolcu Aubrey Huff, 'Bernie Sanders'in Donald Trump'ı yenme ihtimali' üzerine çocuklarını atış poligonuna götürdüğünü söyledi ve "Sosyalist bir yönetim altında silah kullanmayı bilmek şart" ifadelerini kullandı.

© AFP 2019 / Mandel Ngan Başkan adayı Sanders: Trump, ABD tarihinin en tehlikeli başkanı 'li eski profesyonel beyzbol oyuncusu Aubrey Huff, Twitter hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle tepki çekti.

Yaklaşan ABD seçimlerinde 'Bernie Sanders'in Donald Trump'ı yenme ihtimali' üzerine çocuklarını atış poligonuna götürdüğünü söyleyen Huff, çocuklarının yaptıkları atışın fotoğraflarını paylaştı.

Huff, paylaşımında "Çocuklarımı Bernie Sanders'in Donald Trump'ı yenmesi ihtimali üzerine nasıl silah kullanacakları konusunda çalıştırıyorum. Sosyalist bir yönetim altında etkili bir şekilde silah kullanmayı bilmek şart" ifadelerini kullandı.

Huff ayrıca, paylaştığı fotoğrafta hedefin kafasına isabet eden atışları işaret ederek "Bu arada, kafalarından vurulanlar çoğunlukla onlardan olacak" dedi.

Getting my boys trained up on how to use a gun in the unlikely event @BernieSanders beats @realDonaldTrump in 2020. In which case knowing how to effectively use a gun under socialism will be a must. By the way most the head shots were theirs. @NRA @WatchChad #2ndAmendment pic.twitter.com/6xUsS7ciX3 — AUBREY HUFF (@aubrey_huff) November 26, 2019

​Huff'ın söz konusu paylaşımı ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Bir kullanıcı, "Amerikan polisi ve ordusunun sosyalist organizasyonunu tehdit ederek vatansever mi oluyorsun" ifadelerini kullandı.

So, you are being patriotic by threatening the socialist organizations of American Police and Military? — W...... K........ (@10secondRunOff) November 26, 2019

​Başka bir kullanıcı ise, "Yani çocuklarına ABD vatandaşlarını vurmayı mı öğretiyorsun? Polis memurlarını mı? ABD ordusunu mu? Tam olarak kimi vurmak için çalıştırıyorsun Aubrey?" sorusunu yöneltti.