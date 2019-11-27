NI: ABD, Kırım'ın kaderini kabullenmeli

Washington merkezli askeri analiz dergisi National Interest (NI), ABD'nin Kırım'ın aidiyetiyle ilgili tutumunu gözden geçirmesi ve yarımadanın kaderini kabullenmesi gerektiğini yazdı.

ABD Askeri Denizcilik Üniversitesi Çin Araştırmaları Enstitüsü'nden Prof. Lyle Goldstein, National Interest için 'Ukrayna'daki Savaş Sona Ermeli' başlıklı bir makale kaleme aldı.

ABD'nin Kırım'ın aidiyetiyle ilgili tutumunu gözden geçirmesi ve yarımadanın kaderini kabullenmesi gerektiğini savunan Goldstein, bunun için bir dizi neden bulunduğunu kaydetti.

'Kırım ve Rusya ortak tarihe sahip'

Goldstein öncelikle, 2. Dünya Savaşı ve Kırım Savaşı sırasında yarımadanın savunması sırasında Rusya'nın uğradığı zararlardan bahsederek, Kırım ve Rusya'nın tarihi ortaklığına dikkat çekti.

SSCB sonrası dönem boyunca Rusya'nın Kırım'da büyük bir askeri deniz üssüne sahip olduğunu belirten Goldstein, bu nedenle Moskova'nın yarımadayı her zaman için temel ulusal çıkar alanı olarak gördüğünü ifade etti.

'Avrupa ekonomik yaptırımlardan bıktı'

Goldstein, birçok büyük Avrupa ülkesinin Kırım nedeniyle Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlardan uzun süredir bıkmış durumda olduğunun altını çizerek, Kırım'la ilgili gerilimin Rusya ile ABD arasında askeri çatışmaya ve nihayetinde nükleer çatışmaya yol açabileceği uyarısı yaptı.

Goldstein, yazısının sonunda ABD'li diplomatlara yıpratıcı konuşmalardan kaçınma ve Avrupa'daki güvenliğin pekişmesine yardımcı olacak 'büyük anlaşma' ile ilgili müzakerelere başlama çağrısı yaptı.