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    U.S. President Donald Trump pardons one of the 72nd National Thanksgiving Turkeys as first lady Melania Trump looks on during turkey pardoning ceremonies in the Rose Garden of the White House in Washington, U.S., November 26, 2019. REUTERS/Loren Elliott

    Trump'tan hindi affederken 'Türkiye'ye çok yumuşak olmak' esprisi

    © REUTERS / LOREN ELLIOTT
    ABD
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    Geleneksel hindi affı töreninde siyasi espriler yapan ABD Başkanı Donald Trump, İngilizce'de 'Turkey' kelimesinin hem hindi hem Türkiye anlamına gelmesinden faydalandı: "Demokratlar beni Türkiye'ye çok yumuşak davranmakla suçluyor."

    ABD’de Şükran Günü geleneği uyarınca Beyaz Saray’da Başkan'ın hindi affetmesi adetini yerine getiren Donald Trump, törene siyasi içerikli esprilerle renk kattı. 

    Affolmaları sayesinde Şükran Günü anayemeği olmak yerine bir çiftlikte emeklilik günlerini geçirecek Bread (Ekmek) ile Butter (Tereyağ) adlı iki hindiyi esprilerine malzeme eden Trump, hindilerin her şart altında sakin kalacak şekilde yetiştirildiklerini söyleyip sözü Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Partili çoğunluğun hakkında açtığı azil soruşturmasına getirdi. 

    Azilci Demokratlara laf attı

    Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff'in Trump yönetiminden yetkilileri azil soruşturması kapsamında ifade vermeye çağırmasına atıfta bulunan ABD Başkanı, "Sakin kalmaları çok önemli olacak, çünkü her ikisine de Adam Schiff'in bodrum katındaki oturumlarına perşembe günü çıkmaları yönünde celp geldi" dedi.

    'Turkey' hem hindi hem Türkiye anlamına geldiğinden

    Demokrat Partili Kongre üyeleri Türkiye'ye karşı sert yaptırım talep ederken kendisinin AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile anlaşma yapma yoluna gitmesini de gündeme getiren Trump, İngilizce'de 'Turkey' kelimesinin hem hindi hem de Türkiye anlamına gelmesinden faydalandı:

    'Demokratlar beni Türkiye'ye yumuşak davranmakla suçluyor'

    "Demokratlar beni 'Turkey' konusunda çok yumuşak davranmakla suçlar gözüküyor. Ama belirtmeliyim ki, Bread ile Butter, önceki tanıklardan farklı, çünkü biz gerçekten tanışıyoruz."

    Medyaya da "Bu affın medyada çok popüler olmasını bekliyorum. Ne de olsa hindiler akbabalarla yakın ilişkili" diye yüklenmeyi ihmal etmedi. 

    Affedilen ikili, ABD'ye tanıtıldı

    Trump'ın başının üzerinde Demokles'in Kılıcı gibi azil tehdidini sallayan Demokratların azil süreciyle ilgili kritik raporu Şükran Günü'nden sonra açıklaması bekleniyor. 

    Ama neşesini bozmayan Trump yönetimi, Bread ile Butter'ın Beyaz Saray'daki tören öncesi siyasi liderlerin kaldığı Willard Hotel'de bir suitte ağırlanmasının ve iki hindinin beyzbol kartı şeklindeki istatistiklerinin videolarını yayımladı. 

    Buna göre Butter gayda dinlemeyi seviyor ve kabadayı edasıyla glu glu ediyor. Bread folk müziğini tercih ediyor ve hamak yogasında ustalaşmak istiyor.

    ABD'de her yıl kasım ayının son perşembesi, Şükran Günü olarak kutlanıyor. 

    Etiketler:
    Türkiye, hindi affı, Donald Trump, Şükran Günü, ABD
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