Trump'tan hindi affederken 'Türkiye'ye çok yumuşak olmak' esprisi

Geleneksel hindi affı töreninde siyasi espriler yapan ABD Başkanı Donald Trump, İngilizce'de 'Turkey' kelimesinin hem hindi hem Türkiye anlamına gelmesinden faydalandı: "Demokratlar beni Türkiye'ye çok yumuşak davranmakla suçluyor."

ABD’de Şükran Günü geleneği uyarınca Beyaz Saray’da Başkan'ın hindi affetmesi adetini yerine getiren Donald Trump, törene siyasi içerikli esprilerle renk kattı.

Affolmaları sayesinde Şükran Günü anayemeği olmak yerine bir çiftlikte emeklilik günlerini geçirecek Bread (Ekmek) ile Butter (Tereyağ) adlı iki hindiyi esprilerine malzeme eden Trump, hindilerin her şart altında sakin kalacak şekilde yetiştirildiklerini söyleyip sözü Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Partili çoğunluğun hakkında açtığı azil soruşturmasına getirdi.

Video: Here's President Trump joking at the Turkey Pardoning that the turkeys "have been specially raised...to remain calm under any condition which will be very important b/c they have already received subpoenas to appear in Adam Schiff's basement" like "hundreds" of others pic.twitter.com/JJI8GHavh4 — Curtis Houck (@CurtisHouck) November 26, 2019

Azilci Demokratlara laf attı

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff'in Trump yönetiminden yetkilileri azil soruşturması kapsamında ifade vermeye çağırmasına atıfta bulunan ABD Başkanı, "Sakin kalmaları çok önemli olacak, çünkü her ikisine de Adam Schiff'in bodrum katındaki oturumlarına perşembe günü çıkmaları yönünde celp geldi" dedi.

'Turkey' hem hindi hem Türkiye anlamına geldiğinden

Demokrat Partili Kongre üyeleri Türkiye'ye karşı sert yaptırım talep ederken kendisinin AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile anlaşma yapma yoluna gitmesini de gündeme getiren Trump, İngilizce'de 'Turkey' kelimesinin hem hindi hem de Türkiye anlamına gelmesinden faydalandı:

'Demokratlar beni Türkiye'ye yumuşak davranmakla suçluyor'

"Demokratlar beni 'Turkey' konusunda çok yumuşak davranmakla suçlar gözüküyor. Ama belirtmeliyim ki, Bread ile Butter, önceki tanıklardan farklı, çünkü biz gerçekten tanışıyoruz."

Medyaya da "Bu affın medyada çok popüler olmasını bekliyorum. Ne de olsa hindiler akbabalarla yakın ilişkili" diye yüklenmeyi ihmal etmedi.

“Democrats are accusing me of being too soft on Turkey” | pic.twitter.com/acHU9zgJLS — Mike (@Doranimated) November 26, 2019

Affedilen ikili, ABD'ye tanıtıldı

Trump'ın başının üzerinde Demokles'in Kılıcı gibi azil tehdidini sallayan Demokratların azil süreciyle ilgili kritik raporu Şükran Günü'nden sonra açıklaması bekleniyor.

Ama neşesini bozmayan Trump yönetimi, Bread ile Butter'ın Beyaz Saray'daki tören öncesi siyasi liderlerin kaldığı Willard Hotel'de bir suitte ağırlanmasının ve iki hindinin beyzbol kartı şeklindeki istatistiklerinin videolarını yayımladı.

Buna göre Butter gayda dinlemeyi seviyor ve kabadayı edasıyla glu glu ediyor. Bread folk müziğini tercih ediyor ve hamak yogasında ustalaşmak istiyor.

ABD'de her yıl kasım ayının son perşembesi, Şükran Günü olarak kutlanıyor.