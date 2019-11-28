ABD, NATO'yu 'tarihteki en başarılı ittifak' olarak görüyor

ABD’li diplomat, “ABD hala NATO’nun tarihteki en başarılı ittifak olmaya devam ettiğine inanıyor. Başkan ve Dışişleri Bakanı yıllarca ittifaka verdikleri desteği açıkça gösterdi. İttifakta kilit liderlik rolünü oynamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Bu yılki görüşmelerin ana başlıklarından birinin savunma bütçesine katkı paylarında sorumlulukların dağıtılması olacağını belirten diplomat, zirvenin sonuç bildirisinin çok olumlu olacağını da sözlerine ekledi.
NATO zirvesi 3-4 Aralık tarihlerinde İngiltere’nin başkenti Londra’da gerşekleştirilecek.
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