'Afganistan'da nükleer bomba kullanma' tavsiyesiyle tartışılan ABD'li yetkili, Silah Kontrol Dairesi'ne atandı

Daha önce, Afganistan'da nükleer bomba kullanma tavsiyesi nedeniyle tartışmalara konu olan Beyaz Saray danışmanı ve talk show spikeri Frank Wuco, Silah Kontrol Dairesi'nde danışman olarak atandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, 2016 yılında talk show spikeri iken yaptığı değerlendirmelerde, "Benim tercihim, 11 Eylül'den bir gün sonra Afganistan'da birkaç düşük güçlü nükleer silah kullanıp, fena halde çuvalladıklarına dair dünyaya mutlak bir mesaj vermek olurdu" ifadelerini kullanan Beyaz Saray Danışmanı Frank Wuco hakkında yeni bir görevlendirme yapıldı.

Söz konusu açıklamalarıyla tartışma yaratan Wuco'nun ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Silah Kontrol Dairesi'ne danışman olarak atandığı bildirildi.

Konuya ilişkin sosyal medyada eleştirilerde bulunanlardan biri, nükleer alanındaki çalışmalarıyla bilinen akademisyen Joe Cirincione oldu. Cirincione, "Trump, Afganistan'a nükleer bomba ile saldırmak isteyen bir adamı silah kontrol politikalarından sorumlu kişi olarak atadı. Şaka değil. Bir trajedi" dedi.

It's official. The inmates are running the asylum. Trump just put a guy who wanted to nuke Afghanistan in charge of arms control policy. Not a joke. A tragedy. https://t.co/cTGNuT33JE — Joe Cirincione (@Cirincione) November 27, 2019

Trump, 'Afganistan'daki savaşı bir haftada kazanabilirim, ama 10 milyon insan ölsün istemiyorum' demişti​

ABD Başkanı Donald Trump, temmuz ayında yaptığı açıklamada, "Afganistan'daki savaşı bir haftada kazanabileceğini, ancak 10 milyon kişinin ölmesini istemediği için bunu yapmadığını" söylemiş, dolaylı olarak nükleer silah kullanabileceği imasında bulunduğu suçlamalarıyla eleştirilmişti.