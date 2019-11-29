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    U.S. Rep Ilhan Omar (D-MN) takes part in a discussion on Impacts of Phobia in Our Civic and Political Discourse during the Muslim Caucus Education Collective’s conference in Washington, U.S., July 23, 2019. REUTERS/Kevin Lamarque

    Rakibinden İlhan Omar'a: Vatana ihanetten yargılanmalı ve asılmalı

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    ABD
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    2020'de yapılacak seçimlerde ABD'nin ilk Müslüman kadın Temsilciler Meclisi üyelerinden İlhan Omar'ın koltuğunu almak için yarışacak Trump destekçisi Cumhuriyetçi Partili Daniella Stella'nın Twitter hesabı, rakibi hakkında yaptığı şiddet içeren paylaşımlar sebebiyle askıya alındı.

    © AFP 2019 / Brendan Smialowski
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    Washington Times'ın aktardığına göre 2020 Cumhuriyetçi Minnesota Temsilciler Meclisi adayı Daniella Stella, en az iki defa Omar'ın idam edilmesi gerektiği konusunda paylaşımda bulundu. 26 Kasım'da bir paylaşımda bulunan Stella, "Ilhan Omar'ın İran'a hassas bilgi sızdırdığı kanıtlanırsa o vatana ihanet ile yargılanmalı ve asılmalı. Özellikle Trump'a yakın Cumhuriyetçi Partililer, 2018 ara seçimlerinde Minnesota'yı Kongre'de temsil etmeye hak kazanan Omar'a karşı sert söylemlerde bulunmaktan kaçınmıyor

    Gazetenin aktardığına göre Stella ayrıca Omar'ın hassas bilgi sızdırdığına dair iddiaların bulunduğu makaleyi daracağında asılı duran bir çöp adam çizimiyle paylaştı. Omar'ın sözcüsü Jerusalem Post'a yaptığı açıklamada, "Seçildiği günden bu yana Suudi Arabistanlı troller ve sözcüler Omar'ı yalan bilgiler ve komplo teorileri ile hedef aldı" demişti.

    The Guardian'a bilgi veren Twitter, hesabın kuralları defalarca ihlal ettiği gerekçesiyle kapatıldığını bildirdi. Stella konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Benim hesabımın askıya alınması Twitter'ın hep teröristlerin, vatan hainlerinin, pedofililerin ve tecavüzcülerin yanında yer alacağını ve onları koruyacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    paylaşım, Twitter, Saldırı, Ilhan Omar
    Topluluk kurallarıTartışma
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