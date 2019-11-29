Rakibinden İlhan Omar'a: Vatana ihanetten yargılanmalı ve asılmalı

© AFP 2019 / Brendan Smialowski Ilhan Omar, 'soykırım oylamasında' çekimser oy verdiğini açıkladı: Siyasi mücadelede sopa olarak kullanılmamalıdır 'ın aktardığına göre 2020 Cumhuriyetçi Minnesota Temsilciler Meclisi adayı Daniella Stella, en az iki defa Omar'ın idam edilmesi gerektiği konusunda paylaşımda bulundu. 26 Kasım'da bir paylaşımda bulunan Stella, "Ilhan Omar'ın İran'a hassas bilgi sızdırdığı kanıtlanırsa o vatana ihanet ile yargılanmalı ve asılmalı. Özellikle Trump'a yakın Cumhuriyetçi Partililer, 2018 ara seçimlerinde Minnesota'yı Kongre'de temsil etmeye hak kazanan Omar'a karşı sert söylemlerde bulunmaktan kaçınmıyor

Gazetenin aktardığına göre Stella ayrıca Omar'ın hassas bilgi sızdırdığına dair iddiaların bulunduğu makaleyi daracağında asılı duran bir çöp adam çizimiyle paylaştı. Omar'ın sözcüsü Jerusalem Post'a yaptığı açıklamada, "Seçildiği günden bu yana Suudi Arabistanlı troller ve sözcüler Omar'ı yalan bilgiler ve komplo teorileri ile hedef aldı" demişti.

The Guardian'a bilgi veren Twitter, hesabın kuralları defalarca ihlal ettiği gerekçesiyle kapatıldığını bildirdi. Stella konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Benim hesabımın askıya alınması Twitter'ın hep teröristlerin, vatan hainlerinin, pedofililerin ve tecavüzcülerin yanında yer alacağını ve onları koruyacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.