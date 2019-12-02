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16:01 02 Aralık 2019
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    Starbucks

    Eski casusu CIA'in numaralarını ifşa etti: Aramızda Starbucks hediye kartlarıyla haberleşiyorduk

    © REUTERS / Mohammad Khursheed
    ABD
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    CIA'in eski gizli casusu Amaryllis Fox, yayımladığı anılarında, teşkilatın bazı numaralarını açık etti. Üstleriyle Starbucks hediye kartları kullanarak nasıl haberleştiklerini aktaran Fox, restoranların casusluğun neden ayrılmaz parçası olduğunu da anlattı.

    ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) casus filmlerini aratmayan şekilde faaliyet gösterdiğine dair içerden itiraflar geldi. 

    11 Eylül 2001 saldırıları sonrasının dünyasında, 2003-2010 yılları arasında 16 ülkede terör ağlarına sızmak üzere görev yapmış eski CIA gizli casusu Amaryllis Fox, anılarını yayımladı. 

    "Life Undercover: Coming of Age in the CIA" (Gizli Hayat: CIA'de Yetişmek) isimli anı kitabında en ilgi çeken casusluk numaralarından biri de Starbucks hediye kartları üzerinden haberleşme oldu.

    Bir CIA eğitmeninden öğrendiği numara, Starbucks hediye kartları sayesinde kendi aralarında haberleşmeye yönelik:

    Eğitmen her tilmizine bir Starbucks hediye kartı veriyor ve "Beni görmeye ihtiyaç duyarsan bir kahve al" diyor. 

    Ardından her gün bir internet kafeye gidip kart  numaralarını kontrol ediyor ve birinin bakiyesi bitmişse görüşmesi olduğunu anlıyor. 

    Bu sayede tebeşir işareti ya da alçaltılmış pencere panjurlarını kontrol etmek gibi farklı fiziksel işaretlerin konulduğu çok geniş bir bölgede her gün otomobille turlamaktan kurtuluyor.

    Üstüne üstlük kart numarası ile kimlik arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığından, tüm işlem son derece güvenli. 

    Genel manada restoranların casusluğun ayrılmaz parçası olduğunu da anlatan eski CIA mensubu, bir sonraki saldırıyı öngörme ya da önlemeye yardımcı olacak şekilde hükümetler ya da terör gruplarına erişimi olan kaynaklarla restoranlarda görüşmeyi tercih ettiklerini aktardı.

    Bazen bu buluşmaların tesadüfi olduğunu, ama daha çok tesadüfi görünecek şekilde planlandığını belirten Fox, restoranlarda önceden hazırlanma imkanlarının bulunduğuna da dikkat çekti. 

    "Çok sayıda giriş ve çıkış yardımcı olur ve kabin veya gizli köşe gibi özel oturma alanları bir artıdır. Belki de hepsinden önemlisi, güvenlik kameralarının ve mekanın müdavimi tipinde müşterilerin mevcudiyetidir" diyen Fox, restoranların aynı zamanda sırtı duvara dayalı oturmak için bol seçenek sunduğunu, durumsal farkındalık sağladığını ve sohbet ortağının yüzünün salonda bulunanların izleme açısının dışında kalmasını sağladığını kaydetti. 

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