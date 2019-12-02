Beyaz Saray, Adalet Komitesi'ndeki azil soruşturması oturumuna katılmayacak

Beyaz Saray'dan, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Demokrat Jarrold Nadler'a gönderilen mektupta, çarşamba günkü ilk oturuma Beyaz Saray'dan kimsenin katılmayacağı kaydedilirken, sonraki oturumlara katılım olup olmayacağına değinilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturması sürecinde Demokratların 'taraflı' davrandığı ve sürecin şeffaf yönetilmediği ileri sürülen mektupta, "Henüz tanıkların açıklanmadığı ve Adalet Komitesi'nin Başkan'a yönelik adil bir süreç işletip işletmeyeceğinin belli olmadığı bir ortamda komitedeki bir oturuma katılmamız beklenmemelidir" ifadesine yer verildi.

Öte yandan 2-4 Aralık'ta İngiltere'de yapılacak NATO Liderler Toplantısı'na katılacak olan Trump'ın da söz konusu oturuma katılması beklenmiyordu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nde 2 hafta süren halka açık oturumların ardından azil soruşturması sürecinin, 4 Aralık'tan itibaren Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nde devam edeceği açıklanmıştı.