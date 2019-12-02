Trump Brezilya ve Arjantin’e ek gümrük vergilerini geri getiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Brezilya ve Arjantin’in şu anda içinde bulunduğu dev develüasyon çifçilerimiz için olumlu bir durum değil. Bu yüzden bir an önce ABD’ye bu ülkelerden deniz yoluyla gelen demir ve alüminyum vergilerini yapılandıracağım. Merkez Bankası da (FED) bu konuda önlem almalı, doların güçlü olması uzun vadede avantaja dönüşmeyecektir. Bu durum ihracatta tedarikçilerimizi ve çiftçilerimizi zor duruma sokuyor."

Trump, FED'e faizleri düşürme çağrısı da yaptı.

.....Reserve should likewise act so that countries, of which there are many, no longer take advantage of our strong dollar by further devaluing their currencies. This makes it very hard for our manufactures & farmers to fairly export their goods. Lower Rates & Loosen - Fed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019

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