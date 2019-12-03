Trump: Ukrayna lideri kötü bir şey yapmadığımı söyledi, azil soruşturması kapanmıştır

ABD Başkanı Trump, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy’in, 25 Temmuz’da yaptıkları telefon görüşmesiyle ilgili ifadelerinin ardından azil soruşturması için "Kapanmıştır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile 25 Temmuz’da yaptıkları telefon görüşmesinde, Ukrayna’ya verilen yardım ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’in oğluna yönelik soruşturma konularının birbiriyle bağlantılı olmadığını söyledi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son dakika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı az önce bir kez daha Başkan Trump’ın Ukrayna’ya veya işbirliğimize ve telefon görüşmelerimize yönelik kötü hiçbir şey yapmadığını açıkladı. Başkan Zelenskiy teşekkürler. Soruşturma kapanmıştır. Hiçbir şey yapmayan demokratlar artık yeniden çalışmaya başlamalı" ifadelerini kullandı.