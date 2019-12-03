Trump: Türkiye'yi seviyorum, Erdoğan ile iyi anlaşıyorum

İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak NATO zirvesi öncesi Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Fransa, Ukrayna, İngiltere, Suudi Arabistan ve Kuzey Kore ilişkilerinin yanı sıra Türkiye'ye ye de değindi. Türkiye'yi sevdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi anlaştığını söyleyen Trump, Türkiye'nin kendilerine desteğini övdü.

Türkiye'nin IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yakalanması operasyonunda çok yardımcı olduğunu anlatan, "Daha iyisini yapamazdı, daha fazla destek veremezdi" diyen Trump, "Suriye'deki operasyonu sonrası NATO üyesi olarak kalmalı mı?" sorusuna ise bunun üyeler arasında tartışılacak bir mesele olduğunu söyleyerek yanıt verdi.