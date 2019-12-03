ABD Temsilciler Meclisi, Trump'a yönelik azil soruşturması raporunu yayınladı

ABD Temsilciler Meclisi'ne bağlı İstihbarat Komitesi, Trump hakkındaki azil sorşturması raporunu açıkladı.

Raporda, "Başkan Trump, Ukrayna'ya askeri yardım için kendi seçim kampanyasına menfaat sağlayacak soruşturmaların açıklanması şartını koştu" ifadelerine yer verildi.

"Başkan, tanıklara mahkeme celplerini görmezden gelmeleri yönünde talimatı vererek azil soruşturmasına engel oldu" denilen raporda "ABD tarihinde Trump hariç hiçbir Başkan, yetkililere Kongre'ye ifade vermeme yönünde talimat vermedi" diye kaydedildi.

Raporda "Asli delilleri reddederek Kongre'ye engel olan Başkan Richard Nixon bile, Kongre'nin azil soruşturması yürütmesini kabul etmişti" ifadeleri kullanılarak "Donald Trump, ABD tarihinde Temsilciler Meclisi tarafından yürütülen bir azil soruşturmasını tamamen engellemek isteyen ilk başkandır" denildi.

This page from the House Intelligence Committee impeachment report. The power and impact of Twitter in the history books pic.twitter.com/bnRTU1YNZZ — Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) December 3, 2019

Temsilciler Meclisi İstihabrat Komitesi Başkanı Adam Schiff "Azil soruşturması, Trump'ın iktidarı kötüye kullandığına dair çok fazla kanıt ortaya koydu" açıklamasında bulundu.

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