ABD: Kuzey Akım-2’yi yavaşlattık ama durduramadık

Başkan Donald Trump’a yönelik azil soruşturması kapsamında Kongre’ye ifade veren ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı, “Bu projeyi durdurma amacına ulaşmak için diplomatik araçlarımıza başvurduk” dedi.

Hale, bu amaca ulaşmaktan başarılı olup olmadıkları sorusuna, “Mevcut aşamada projenin uygulanmasını yavaşlatmayı başardık, ama durduramadık” yanıtını verdi.

Kuzey Akım-2’nin hayata geçirilmesi durumunda bunun “birçok negatif etkiye” sahip olacağını iddia eden Hale, “Bu, Kremlin için Avrupa’yı bölmek ve Ukrayna’yı istikrarsızlaştırmak ve bozmak için Rusya’nın enerji kaynaklarını kullanmada bir araç daha yaratacak” dedi.

Daha önce Alman Bild gazetesi, ABD’nin Kuzey Akım-2 projesine katılan Avrupa şirketlerine karşı yaptırım uygulamayı planladığını bildirmişti. Yaptırım kararının, Noel’e kadar alınması bekleniyor.

Rusya’dan çıkarılan doğalgazı Avrupalı tüketicilere taşımayı hedefleyen Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı, Rusya’nın kıyılarından başlayıp Baltık Denizi içinden Almanya’ya uzanan iki ayrı boru hattının döşenmesini öngörüyor. Proje için, boru hatlarının geçeceği Almanya, İsveç, Finlandiya ve Danimarka ile mutabakat sağlanmış durumda.

Kiev ise Rus gazının transitinden elde ettiği gelirleri kaybetme endişesiyle projeye aktif bir şekilde karşı çıkıyor. AB’ye kendi likit doğalgazını satmak isteyen ABD ise, projenin politik olduğunu iddia eden Polonya, Letonya ve Litvanya ile birlikte Kuzey Akım-2’ye karşı olumsuz tavır sergiliyor.

Aynı zamanda Almanya birçok kez bu boru hattını ticari bir proje olarak kabul ettiğini vurgulamıştı. Norveç ve Avusturya da projeyi destekleyen diğer iki ülke.