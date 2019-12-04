ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, azil soruşturması raporunu onayladı

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Başkan Trump'a yönelik azil soruşturmasında bu komitede hazırlanan raporu oy çokluğu ile onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasında komitede hazırlanan ve bugün kamuoyuna açıklanan raporu oylamaya sundu.

Rapor, komitedeki Cumhuriyetçi 9 vekilin 'hayır' oyuna karşılık Demokrat 13 vekilin 'evet' oyu ile onaylandı.

Söz konusu raporun onaylanması ile azil soruşturması resmi olarak Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'ne sunulmuş oldu.

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi tarafından bugün yayımlanan 300 sayfalık raporda, "Trump'ın, siyasi rakibi Joe Biden hakkında soruşturma açıldığının açıklanması için Ukrayna'ya baskı yapmak amacıyla makamını kullandığına ilişkin net bulgular var" ifadelerine yer veriliyor.

Bununla beraber, Trump'a yönelik "Ukrayna'ya askeri yardımı ile Beyaz Saray görüşmesini, 2020 seçim kampanyasına yarar sağlayacak soruşturmaların kamuoyuna açıklanması şartına bağladığı" yönünde 2 ayrı kategoride suçlama yöneltilmesi dikkati çekiyor.

Söz konusu rapor Adalet Komitesine gönderilirken, Komitede yarın azil soruşturmasına ilişkin ilk oturumun düzenlenmesi bekleniyor.

ABD yasaları gereği, ilgili komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesinde kabul edilirse, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak.

Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda bu sefer de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve ABD Başkanı Trump'ın yargı süreci başlayacak.