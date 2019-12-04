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00:18 05 Aralık 2019
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    ABD'li anayasa uzmanlarından Trump'ın 'azil sürecine' destek

    © REUTERS / Yuri Gripas
    ABD
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    ABD'li anayasa hukuku uzmanları, Başkan Donald Trump'a yönelik azil sürecine dair görüş bildirdi.

    © REUTERS / Yuri Gripas
    Trump: Ukrayna lideri kötü bir şey yapmadığımı söyledi, azil soruşturması kapanmıştır
    ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin açtığı azil soruşturmasını devralan Adalet Komitesi, Trump'ın azline yönelik soruşturmasının ilk oturumunu gerçekleştirdi.

    Oturumda konuşan 4 hukuk profesörü, Trump'ın eylemlerinin azil kararına yol açıp açmayacağıyla ilgili görüş belirtti.

    Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörü Noah Feldman, Stanford Hukuk Fakültesi profesörü Pamela S. Karlan ve Kuzey Carolina Hukuk Fakültesi profesörü Michael Gerhardt, demokratlar adına tanıklık yaparken, George Washington Üniversitesi hukuk profesörü Jonathan Turley ise Cumhuriyetçiler adına tanıklık yaptı.

    Demokratların tanıklarından azil sürecine destek

    Feldman, olaya ABD'nin "kurucu babalarının" çizmiş olduğu kurallar doğrultusunda baktığını ve bu kapsamda Trump'ın Ukrayna'yla ilgili eylemlerinin, anayasal çerçevede yapılan suç tanımına girdiğini savundu.  

    Karlan ve Gerhardt da Trump'ın, elde edilen bulgulara göre siyasi rakibi Joe Biden hakkında soruşturma açmaları için Ukrayna'ya baskı yaptığının görüldüğü ve bunun "siyasi şantaj" kapsamında azli gerektirdiği yönünde görüş bildirdi. 

    "Trump'ın suç işlediğini gösteren hiçbir delil yok" 

    Cumhuriyetçilerin tanığı Turley ise azil soruşturmasında konuya dair bilgisi olan birçok ismin es geçilerek, belirlenmiş kişilerin dikkate alındığını belirterek, "Trump'ın net bir suç işlediğini gösteren hiçbir delil olmadığını" öne sürdü.

    Dün, Demokratların kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Trump hakkında yürütülen azil soruşturmasına ilişkin "Trump'ın görevini kötüye kullandığı" sonucuna ulaşılan 300 sayfalık bir rapor yayımlamıştı.

    © REUTERS / Yuri Gripas
    ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, azil soruşturması raporunu onayladı

    Raporu oy çokluğu ile onaylayan komite, süreci azil kararının yazılmasından sorumlu olan Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'na devretmişti. 

    Raporda ne var?

    Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi tarafından bugün yayımlanan 300 sayfalık raporda, "Trump'ın, siyasi rakibi Joe Biden hakkında soruşturma açıldığının açıklanması için Ukrayna'ya baskı yapmak amacıyla makamını kullandığına ilişkin net bulgular var." ifadesine yer veriliyor.

    Bununla beraber, Trump'a yönelik "Ukrayna'ya askeri yardım ile Beyaz Saray görüşmesini, 2020 seçim kampanyasına yarar sağlayacak soruşturmaların kamuoyuna açıklanması şartına bağladığı" yönünde 2 ayrı kategoride suçlama yöneltilmesi dikkati çekiyor. 

    Adalet Komitesi onaylarsa genel oylamaya gidecek

    Söz konusu rapor Adalet Komitesine gönderilirken, komitede yarın azil soruşturmasına ilişkin ilk oturumun düzenlenmesi bekleniyor.

    ABD yasaları gereği, ilgili komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesi'nde kabul edilirse, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak.

    © REUTERS / Tom Brenner
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    Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda bu sefer de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve ABD Başkanı Trump'ın yargı süreci başlayacak.

    Trump'a yönelik azil soruşturması

    Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti. 

    Etiketler:
    Joe Biden, Ukrayna, Donald Trump, ABD
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