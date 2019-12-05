'ABD, Ortadoğu'ya 14 bin ek asker daha yollayacak' iddiası

ABD’de yayın yapan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin iddiasına göre Trump yönetimi, İran'a karşı Ortadoğu’ya çok sayıda asker ve askeri teçhizat göndermeyi planlıyor.

WSJ’de Gordon Lubold ve Nancy A. Youssef imzasıyla yayınlanan haberde ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, Trump yönetiminin 14 bin yeni asker, ondan fazla gemi ve birçok askeri malzemenin sevk edilmesi için plan yaptığını öne sürdü. Yetkili, sevkiyatın bu ay içinde gerçekleşmesini beklediğini belirtti. İran’a karşı konuşlanacağı söylenen askeri güçle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Aramco tesislerine düzenlenen saldırının ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ilave hava savunma desteği ve yüzlerce asker gönderileceğini açıklamıştı.