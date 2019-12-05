ABD'deki Pearl Harbor Tersanesi'nde silahlı saldırı

ABD basınında yer alan haberlere göre, Hawaii eyaletindeki Pearl Harbor-Hickam Üssü'ndeki tersanede silahlı saldırı yaşandı.
Saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu belirtilirken, 3 sivilin yaralandığı, 2'sinin durumunun kritik olduğu kaydedildi.
JBPHH security forces have responded to a reported shooting at the Pearl Harbor Naval Shipyard. The incident occurred at approximately 2:30 p.m. Due to the ongoing security incident, access/gates to #JBPHH are closed. We will update when we have further information. pic.twitter.com/6uZulGOUTx— Joint Base Pearl Harbor-Hickam (@JointBasePHH) December 5, 2019
Kimliği henüz açıklanmayan saldırganın denizci üniforması giydiği bilgisi verildi.
#BREAKING: Victims appear to be civilians. Shooter, according to a witness, was a man dressed in a sailor's uniform. Hawaii Dept. of Transportation says all flights are still operating. Unclear about military flights. #PearlHarborShooting #ActiveShooter pic.twitter.com/XEgFMkMA72— Ryan Cummings (@RyanCummingsTV) December 5, 2019
Polisin olaya müdahale ettiği ve bölgeye girişlerin kapatıldığı da belirtildi.
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