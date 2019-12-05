ABD'de 'BolaWrap' tartışması: 'Polis şiddetini artıracak'

Sık sık orantısız güç kullanmakla eleştirilen ABD polisi, 'BolaWrap' isimli yeni bir cihaz kullanmaya başladı. Özel bir ip fırlatarak şüphelileri anında bağlayan BolaWrap sayesinde polislerin güç kullanmadan gözaltı yapabileceği belirtirken, insan hakları dernekleri cihazın kullanımı konusunda endişeli.

Los Angeles eyalet polis teşkilatı, 2020 yılında özel bir ip fırlatarak şüphelilerin kollarını ve bacaklarını anında saran 'BolaWrap' isimli cihazı kullanmaya başlayacak.

Bu kapsamda, yaklaşık 200 polis memuruna cihazın kullanımı konusunda eğitim verilecek.

Etkili mesafesi 8 metreye kadar çıkabilen 'BolaWrap' saniyede 156 kilometre hızla fırlattığı ip aracılığıyla karşısındaki kişinin kol veya bacaklarını bağlıyor.

​Los Angeles Polis Teşkilatı'ndan (LAPD) şef Carlos Islas, BolaWrap'ın uzun zamandır beklenen bir cihaz olduğunu söyleyerek "Alet, yalnızca özel durumlarda kullanıcılacak. Mesela, zihinsel sağlık sorunları olan kişiler için. Her durumda işe yaramayabilir" dedi.

Polis teşkilatı yetkilileri, BolaWrap ile güç kullanmadan şüphelilerin gözaltına alınabileceğini belirtirken, insan hakları aktivistleri ve dernekleri ise cihaza şüpheli yaklaşıyor.

Two hundred police officers in Los Angeles are to be trained to use a new device similar to one on Batman's utility belt.



Read all about the #BolaWrap 100 👉 https://t.co/JJPCzyCrSr pic.twitter.com/yjgS6TdzSj — Sky News (@SkyNews) December 5, 2019

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'Polis şiddetini artıracak'

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden John Raphling, BBC'ye yaptığı açıklamada cihazın suistimal edilebileceğini söyledi. "Bunun gibi araçlar polis teşkilatının daha az şiddet kullanacağı yanılsamasını yaratır" diyen Raphling, "Ancak gerçek şu ki, bu cihaz polis şiddetini artıracak" ifadelerini kullandı.

Raphling, polisin gücünü artırmak yerine onların ülkelerdeki rolünün tekrar düşünülmesi gerektiğini söyledi.

LA Times'a konuşan Black Lifes Matter (Siyahların Hayatları Önemlidir) hareketi aktivisti Adam Smith ise cihazın azınlık gruplar için daha fazla kullanılabileceğini belirtti.

ABD polisi sık sık, vatandaşlara, özelliklede siyah bireylere orantısız güç uygulama, ırkçılık ve kötü muamele yapmakla eleştiriliyor.

Robot köpekler kullanılmaya başlanmıştı

BolaWrap, polislerin kullanımı için geliştirilen ilk cihaz değil. Geçen ay da Massachusetts eyaletindeki polisler memurları tehlikeli durumlarda riske atmamak için uzaktan kumandalı robot köpekler kullanmaya başlamıştı.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, robot köpeklerin nasıl ve hangi amaçla kullanılacağının açıklanmasını talep etmiş, olası ırksal adeletsizlik konusunda endişelerini dile getirmişti.

Boston Dynamics, the inventors of the adorable/creepy dog robot model, which they named Spot, let the Massachusetts State Police borrow one of their pups from August to November.https://t.co/OeccajEQL7 — reason (@reason) December 1, 2019

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