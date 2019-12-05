Kayıt
15:52 05 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama

    ABD'de 'BolaWrap' tartışması: 'Polis şiddetini artıracak'

    © Fotoğraf : Twitter
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104076/88/1040768854.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/201912051040768910-abd-polisine-sucluyu-baglayan-silah-bolaWrap/

    Sık sık orantısız güç kullanmakla eleştirilen ABD polisi, 'BolaWrap' isimli yeni bir cihaz kullanmaya başladı. Özel bir ip fırlatarak şüphelileri anında bağlayan BolaWrap sayesinde polislerin güç kullanmadan gözaltı yapabileceği belirtirken, insan hakları dernekleri cihazın kullanımı konusunda endişeli.

    © AP Photo / Matt York
    ABD'de polisin siyah aileyi vurmakla tehdit etmesi üzerine belediye başkanı özür diledi
    ABD'nin Los Angeles eyalet polis teşkilatı, 2020 yılında özel bir ip fırlatarak şüphelilerin kollarını ve bacaklarını anında saran 'BolaWrap' isimli cihazı kullanmaya başlayacak. 

    Bu kapsamda, yaklaşık 200 polis memuruna cihazın kullanımı konusunda eğitim verilecek. 

    Etkili mesafesi 8 metreye kadar çıkabilen 'BolaWrap' saniyede 156 kilometre hızla fırlattığı ip aracılığıyla karşısındaki kişinin kol veya bacaklarını bağlıyor.

    ​Los Angeles Polis Teşkilatı'ndan (LAPD) şef Carlos Islas, BolaWrap'ın uzun zamandır beklenen bir cihaz olduğunu söyleyerek "Alet, yalnızca özel durumlarda kullanıcılacak. Mesela, zihinsel sağlık sorunları olan kişiler için. Her durumda işe yaramayabilir" dedi. 

    Polis teşkilatı yetkilileri, BolaWrap ile güç kullanmadan şüphelilerin gözaltına alınabileceğini belirtirken, insan hakları aktivistleri ve dernekleri ise cihaza şüpheli yaklaşıyor. 

    'Polis şiddetini artıracak'

    ABD polisi
    © REUTERS / Lucas Jackson
    ABD'de uyuyan gence altı polis birden ateş açtı
    İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden John Raphling, BBC'ye yaptığı açıklamada cihazın suistimal edilebileceğini söyledi. "Bunun gibi araçlar polis teşkilatının daha az şiddet kullanacağı yanılsamasını yaratır" diyen Raphling, "Ancak gerçek şu ki, bu cihaz polis şiddetini artıracak" ifadelerini kullandı. 

    Raphling, polisin gücünü artırmak yerine onların ülkelerdeki rolünün tekrar düşünülmesi gerektiğini söyledi. 

    LA Times'a konuşan Black Lifes Matter (Siyahların Hayatları Önemlidir) hareketi aktivisti  Adam Smith ise cihazın azınlık gruplar için daha fazla kullanılabileceğini belirtti. 

    ABD polisi sık sık, vatandaşlara, özelliklede siyah bireylere orantısız güç uygulama, ırkçılık ve kötü muamele yapmakla eleştiriliyor. 

    Robot köpekler kullanılmaya başlanmıştı 

    BolaWrap, polislerin kullanımı için geliştirilen ilk cihaz değil. Geçen ay da Massachusetts eyaletindeki polisler memurları tehlikeli durumlarda riske atmamak için uzaktan kumandalı robot köpekler kullanmaya başlamıştı. 

    Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, robot köpeklerin nasıl ve hangi amaçla kullanılacağının açıklanmasını talep etmiş, olası ırksal adeletsizlik konusunda endişelerini dile getirmişti. 

    Etiketler:
    Robot, Irkçılık, insan hakları, Gözaltı, Los Angeles, Polis, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Türkiye'nin ilk uzay radyasyonu test alt yapısı ODTÜ-Saçılmalı Demet Hattı'nın açılışı yapıldı
    Karikatür
    'Türkiye artık güvenlik mimarisinde kendisine yer açmak istiyor, NATO artık ihtiyaçlarını karşılamıyor'
    İnfografik
    Kalaşnikov tüfeği: güvenilirlik, basitlik ve güç
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet