Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Adalet Komisyonu'ndan Trump hakkındaki azil kararını yazmasını istedi

Demokrat Partililer Kasım 2020 seçimlerine bırakmadan Donald Trump'ı ABD Başkanlığından göndermek için çabalarını yoğunlaştırdı.
ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Demokrat çoğunluk, hakkında azil soruşturması açtıkları Trump için tez elden azil oylamasına yönelik adımları sıkılaştırıyor.
İstihbarat Komisyonu'nun 300 sayfalık raporunun Trump'ın görevini kötüye kullandığına dair ciddi bulgular olduğu sonucuna varmasının ardından, top, azil kararının yazılmasından sorumlu Adalet Komisyonu'nda.
Adalet Komisyonu'nda Trump’ın azline yönelik soruşturmanın ilk duruşmasının yapılmasının ardından, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi basın toplantısı düzenledi.
Pelosi, Adalet Komisyonu'ndan Trump hakkındaki azil kararını, yani resmi suçlamaları yazmasını istedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)