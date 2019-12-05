'ABD'nin Orta Doğu'ya 14 bin asker göndereceği' iddiası Kongre ile Pentagon arasında krize neden oldu

The Wall Street Journal gazetesi, Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, ABD'nin yaz aylarında İran tehdidine karşı Orta Doğu'ya sevk ettiği 14 bin askere ek olarak bölgeye 14 bin asker daha göndermeyi planladığını iddia etti.

Bunun üzerine Missouri Senatörü Cumhuriyetçi Josh Hawley, gazetenin haberini Twitter hesabından paylaşarak, "Sadece bu yıl 14 bin asker gönderdikten sonra Pentagon'un Orta Doğu'da 14 bin ek asker istemesinin nedenini Senato Silahlı Hizmetler Komitesindeki oturumda dinlemek istiyorum. Pentagon bir kara savaşına mı hazırlanıyor?" ifadesini kullandı.

I look forward to hearing tomorrow in Senate Armed Services why the Pentagon reportedly wants 14,000 MORE troops in the Middle East, after sending 14,000 already this year alone. Is the Pentagon preparing for a land war? https://t.co/sR6AwKXERM — Josh Hawley (@HawleyMO) December 4, 2019

​Bunun üzerine Pentagon Sözcüsü Alyssa Farah, Twitter'dan Hawley'e yanıt olarak "Senator Hawley, bu haber yanlış, ABD, İran'a karşı koymak için Orta Doğu'ya 14 bin asker göndermiyor." paylaşımında bulundu.

Senator @HawleyMO, this report is wrong. The U.S. is not sending 14,000 troops to the Middle East to confront Iran. https://t.co/h6jgCt8axp — Alyssa Farah (@PentagonPresSec) December 5, 2019

​Twitter'dan bazı gazetecilerin, gazetenin haberinde Pentagon'un bu konuda henüz bir kararı olmadığını ancak 14 bin asker sevk etmeyi düşündüğünü iddia ettiğini hatırlatması üzerine Farah, ikinci bir paylaşım yaparak, "Açık olmak gerekirse bu haber yanlış. ABD Orta Doğu'ya 14 bin asker göndermeyi düşünmüyor da." ifadesini kullandı.

To be clear, the reporting is wrong. The U.S. is not considering sending 14,000 additional troops to the Middle East. — Alyssa Farah (@PentagonPresSec) December 5, 2019​

ABD Savunma Bakanı Esper açıklama yayınlamak zorunda kaldı

ABD Savunma Bakanlığı ile Senato arasında Orta Doğu'ya ek 14 bin askerin gönderileceği iddasına ilişkin polemiğe, Savunma Bakanı Mark Esper, iddiayı yalanlayarak noktayı koydu.

Pentagon Sözcüsü Alyssa Farah, Missouri Senatörü Cumhuriyetçi Josh Hawley'un talebi üzerine Esper adına açıklama yayımladı.

Farah, "Dünyadaki tehdit durumunu sürekli olarak değerlendiriyor ve seçeneklerimize bakıyoruz. Hasımlarımızın faaliyetlerine, dinamik durumlara bağlı olarak kuvvet durumu ve asker sayımızı ayarlıyoruz. Bakan Esper, bu sabah Başkan Inhofe ile konuştu ve şu anda Orta Doğu'ya 14 bin ek asker göndermeyi değerlendirmediğimizi yineledi." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise konuyla ilgili soruya "Bir tehdit söz konusu olabilir. Böyle bir tehdit varsa oldukça güçlü bir karşılık bulacaktır. Ne yapıp yapmayacağımızı duyuracağız." yanıtını verdi.

Senato'da müsteşara kıskaç

Sabah saatlerinde ABD'nin küresel tehditlere karşı savunma stratejisinin tartışıldığı Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde Senatör Hawler bu konuyu komitede ifade vermekte olan ABD Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Müsteşarı John Rood'a sordu.

Rood'un, konuyla ilgili soruya, "Senatör, her zaman kuvvetlerimizin durumunu değiştirmeyi değerlendiriyoruz." yanıtı vermesi Senatörü tatmin etmedi.

Senatör Hawley, Pentagon sözcüsünün açıklamasını hatırlatarak Rood'dan daha net bir yanıt vermesini talep edince Rood, "Size vereceğim en doğrudan yanıt bu: Biz her zaman, Ortadoğu'daki tehdit durumunu izliyoruz ve gerekli Savunma Bakanı (Mark Esper) bana gerek görüldüğü ölçüde bölgedeki askeri varlığımızda değişiklik yapmak istediğini anlattı. Sözcünün açıklamasına gelince 14 bin asker gönderme konusunda henüz bir karar vermedik." dedi.

Bu yanıtın Pentagon Sözcüsünün yanıtı ile çeliştiğini ifade eden Senatör bugün içinde Savunma Bakanı Esper'in kamuya bu konuda net bir açıklama yapmasını istedi.