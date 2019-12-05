'ABD'nin Orta Doğu'ya 14 bin asker göndereceği' iddiası Kongre ile Pentagon arasında krize neden oldu

Bunun üzerine Missouri Senatörü Cumhuriyetçi Josh Hawley, gazetenin haberini Twitter hesabından paylaşarak, "Sadece bu yıl 14 bin asker gönderdikten sonra Pentagon'un Orta Doğu'da 14 bin ek asker istemesinin nedenini Senato Silahlı Hizmetler Komitesindeki oturumda dinlemek istiyorum. Pentagon bir kara savaşına mı hazırlanıyor?" ifadesini kullandı.
I look forward to hearing tomorrow in Senate Armed Services why the Pentagon reportedly wants 14,000 MORE troops in the Middle East, after sending 14,000 already this year alone. Is the Pentagon preparing for a land war? https://t.co/sR6AwKXERM— Josh Hawley (@HawleyMO) December 4, 2019
Bunun üzerine Pentagon Sözcüsü Alyssa Farah, Twitter'dan Hawley'e yanıt olarak "Senator Hawley, bu haber yanlış, ABD, İran'a karşı koymak için Orta Doğu'ya 14 bin asker göndermiyor." paylaşımında bulundu.
Senator @HawleyMO, this report is wrong. The U.S. is not sending 14,000 troops to the Middle East to confront Iran. https://t.co/h6jgCt8axp— Alyssa Farah (@PentagonPresSec) December 5, 2019
Twitter'dan bazı gazetecilerin, gazetenin haberinde Pentagon'un bu konuda henüz bir kararı olmadığını ancak 14 bin asker sevk etmeyi düşündüğünü iddia ettiğini hatırlatması üzerine Farah, ikinci bir paylaşım yaparak, "Açık olmak gerekirse bu haber yanlış. ABD Orta Doğu'ya 14 bin asker göndermeyi düşünmüyor da." ifadesini kullandı.
To be clear, the reporting is wrong. The U.S. is not considering sending 14,000 additional troops to the Middle East.— Alyssa Farah (@PentagonPresSec) December 5, 2019
ABD Savunma Bakanı Esper açıklama yayınlamak zorunda kaldı
ABD Savunma Bakanlığı ile Senato arasında Orta Doğu'ya ek 14 bin askerin gönderileceği iddasına ilişkin polemiğe, Savunma Bakanı Mark Esper, iddiayı yalanlayarak noktayı koydu.
Pentagon Sözcüsü Alyssa Farah, Missouri Senatörü Cumhuriyetçi Josh Hawley'un talebi üzerine Esper adına açıklama yayımladı.
Farah, "Dünyadaki tehdit durumunu sürekli olarak değerlendiriyor ve seçeneklerimize bakıyoruz. Hasımlarımızın faaliyetlerine, dinamik durumlara bağlı olarak kuvvet durumu ve asker sayımızı ayarlıyoruz. Bakan Esper, bu sabah Başkan Inhofe ile konuştu ve şu anda Orta Doğu'ya 14 bin ek asker göndermeyi değerlendirmediğimizi yineledi." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump ise konuyla ilgili soruya "Bir tehdit söz konusu olabilir. Böyle bir tehdit varsa oldukça güçlü bir karşılık bulacaktır. Ne yapıp yapmayacağımızı duyuracağız." yanıtını verdi.
Senato'da müsteşara kıskaç
Sabah saatlerinde ABD'nin küresel tehditlere karşı savunma stratejisinin tartışıldığı Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde Senatör Hawler bu konuyu komitede ifade vermekte olan ABD Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Müsteşarı John Rood'a sordu.
Rood'un, konuyla ilgili soruya, "Senatör, her zaman kuvvetlerimizin durumunu değiştirmeyi değerlendiriyoruz." yanıtı vermesi Senatörü tatmin etmedi.
Bu yanıtın Pentagon Sözcüsünün yanıtı ile çeliştiğini ifade eden Senatör bugün içinde Savunma Bakanı Esper'in kamuya bu konuda net bir açıklama yapmasını istedi.
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