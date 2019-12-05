Pentagon: Rus tehdidi on yıl öncesine göre daha büyük

ABD Savunma Bakan Yardımcısı John C. Rood, Rusya’nın ABD’ye yönelik tehdidinin on yıl öncesine göre daha ciddi olduğunu öne sürdü.

ABD Savunma Bakan Yardımcısı John C. Rood, Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi’ne verdiği yazılı ifadede, “Rusya: Son on yılda bu tehditte önemli bir artış gördük” sözlerine yer verdi.

Rusya’nın nükleer kuvvetlerine ve geniş çaplı tatbikatlara büyük önem verdiğini ve düşmanın belirli bölgelere erişimini engellemek için önemli yatırımlar yaptığını belirten Rood, “Rusya konvansiyonel kuvvetlerde de önemli iyileştirmeler yaparak siber, uzay, elektronik ve hibrit savaş yöntemlerine büyük yatırımlar yaptı” ifadelerini kullandı.

Rood ayrıca Rusya’yı istikrarsızlaştırıcı eylemler gerçekleştirmek ve birçok ülkede demokratik seçim ve referandumları etkileme girişiminde bulunmakla suçladı.