Halkbank'ın özel yargılanma statüsü talebi reddedildi

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde ön duruşma süreci devam edendavasında, hakim, bankanın hukuk danışmanı King & Spalding firmasından Halkbank’ın sınırlı ve özel katılım mahkeme talebinin ayrıntılarının yer aldığı bir başvuru dilekçesini 19 Kasım tarihine kadar kendisine sunmasını istemişti.

King & Spalding firması adına avukat Andrew C. Hruska, 21 Kasım'da mahkemeye sunduğu 20 sayfalık başvuru dilekçesinde bir kez daha bankanın sınırlı ve özel yargılanma talebini iletmişti.