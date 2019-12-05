Halkbank'ın özel yargılanma statüsü talebi reddedildi

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde ön duruşma süreci devam eden Halkbank davasında, hakim Richard Berman, bankanın hukuk danışmanı King & Spalding firmasından Halkbank’ın sınırlı ve özel katılım mahkeme talebinin ayrıntılarının yer aldığı bir başvuru dilekçesini 19 Kasım tarihine kadar kendisine sunmasını istemişti.
© AFP 2019 / MANDEL NGAN
King & Spalding firması adına avukat Andrew C. Hruska, 21 Kasım'da mahkemeye sunduğu 20 sayfalık başvuru dilekçesinde bir kez daha bankanın sınırlı ve özel yargılanma talebini iletmişti.
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