ABD, dünyanın en büyük suç çetelerinden 'Latin Kings' mensuplarını yargılıyor

ABD makamları, dünyanın en büyük suç çetelerinden biri olan 'Latin Kings'e mensup 60'dan fazla kişiyi yakalayarak, haklarında bir dizi suçlama yöneltti.

ABD'de Massachusetts Eyalet Savcılığı, dünyanın en büyük suç çetelerinden biri olan 'Latin Kings'in 62 mensubuna uyuşturucu kaçakçılığı, cinayete teşebbüs, soygun, silahlı saldırı, adam yaralama ve tanıkları tehdit etme suçlamalarında bulundu.

Savcılıktan yapılan açıklamada federal, eyalet ve yerel güvenlik personellerinin, 24 bölgede çetenin onlarca üyesinin ve suç ortağının tutukladığı bilgisini verdi.

Açıklamada, çetenin doğu bölgesi lideri, 40 yaşındaki 'King Merlin' lakaplı Michael Cecchetelli'nin 20 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği kaydedilirken 62 kişinin henüz tamamının tutuklanmadığı, kalan 3 kişiyi yakalamak için arama faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Bir FBI yetkilisine göre, hakkında suç isnat edilenler arasında, Facebook hesabında çeteye bağlı olduğunu söyleyen ve çetenin 'Doğu Yaka Yüksek Konseyi' lideri olduğu belirtilen 'Queen India' lakaplı Esther Ortiz de yer alıyor.

FBI'a göre, 1960'larda Chicago'da Hispaniklerin haklarını savunma iddiasıyla kurulan çete, karmaşık bir iç irtibat mekanizmasıyla hareket ediyor.

Çete mensupları bir manifestoya ve iç yargı sistemine bağlıyken çetenin katı bir hiyerarşik yapıya sahip olduğu belirtiliyor.

Massachusetts Eyalet Savcısı Andrew Lelling'e göre, 'Latin Kings'in ABD'de binlerce mensubu bulunurken, yalnızca Massachusetts'te faaliyet gösteren 11 hücresi bulunuyor.