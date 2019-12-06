ABD'de bir kadın, köpeğine saldıran dağ aslanına yumruk attı, itti, çenesini açmaya çalıştı

ABD'de bir kadının, bahçesinde köpeğine saldıran dağ aslanına yumruk atarak köpeğini kurtarmaya çalıştığı ancak bütün çabalarına rağmen köpeğini kurtaramadığı öğrenildi.

ABD'nin Güney Kaliforniya eyaletinde yaşayan bir kadının bahçesinde dağ aslanı saldırısı gerçekleşti.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Simi Valley şehrinde yaşanan olayda kadının köpeğini kurtarmayı başaramadığı belirtildi.

KNBC-TV'ye konuşan polis memuru Keith Eisenhour, kadının dağ aslanı saldırısına uğrayan Minyatür Schnauzer cinsi köpeğini kurtarmaya çalışırken hafif bir şekilde yaralandığını söyledi:

"Her köpek sahibi gibi, belli ki o da köpeğini çok önemsiyordu. DAğ aslanına yumruk atarak ve iterek ve çenesini açmaya çalışarak karşı koymaya çalıştı."

Ventura County Star'a açıklamalarda bulunan polis müdürü Adam Darough ise, yetkililerin dağ aslanını köpeği yerken gördüğünü ancak aslanın kısa süre içerisinde tepelik bölgeye kaçtığını söyledi.

Bölgedeki dağ aslanı saldırıları ise ilk değil. Geçen çarşamba günü de yine aynı bölgede yapılan ihbarda başka bir köpeğin yine dağ aslanı tarafından yaralandığı belirtilmişti.

Aynı gün polis ve hayvan kontrolü yetkilileri tarafından yapılan helikopterli aramada ise herhangi bir dağ aslanına rastlanmamıştı.

Darough ayrıca, çarşamba günü görülen dağ aslanında takip tasması bulunduğunu ancak köpeğe saldıran hayvanda takip cihazı göremediklerini söyledi.