ABD'den Ortadoğu'ya asker gönderme iddialarına yanıt

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD’nin Ortadoğu’ya asker göndereceği iddialarının yanlış olduğunu ve ABD’nin bölgeye asker göndermeyi değerlendirmediğini açıkladı.

Bakan Esper, ABD’nin Ortadoğu’ya asker göndereceği iddialarının devam etmesi üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

Esper, "Bakanlığın da tekraren açıkladığı gibi, Ortadoğu’ya 14 bin asker göndermeyi asla tartışmadık ve değerlendirmedik. Savunma Bakanlığı her zaman hasımlarımızın gelecekteki faaliyetlerine yanıt vermeye hazırdır ancak Pentagon, CENTCOM (Merkez Kuvvetler Komutanlığı) bölgesine 14 bin asker göndermeyi değerlendirmiyor. Bu haber yanlıştır” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin Twitter hesabından, "Bugün Suudi Arabistan'a 12 bin asker göndereceğimiz yönünde çıkan haberler yanlış, daha da net söylemek gerekirse bu yalan haber" açıklamasını yapmıştı.

Ortadoğu'ya ek asker haberi Washington'u karıştırdı

The Wall Street Journal gazetesi, Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, ABD'nin yaz aylarında İran tehdidine karşı Orta Doğu'ya sevk ettiği 14 bin askere ek olarak bölgeye 14 bin asker daha göndermeyi planladığını iddia etmişti.