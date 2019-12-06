ABD'de cezaevi çalışanları 'Nazi selamı' fotoğrafı nedeniyle açığa alındı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Batı Virginia eyaletinde bir grup cezaevi çalışanı, Nazi selamı vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, çalışanların fotoğraf nedeniyle açığa alındığını aktarıldı.

Euronews'ten Gizem Sade'nin haberine göre, 21 Ekim-27 Kasım tarihleri arası yapılan kurs programının bitiminde çekilen fotoğrafta 30 kadar üniformalı kursiyer,'na özgü '' ifadesini uyarladıkları, kendilerine eğitim veren Byrd'ün adının yazılı olduğu '' ifadesiyle poz verdi.

Eyalet Ceza İnfaz Kurumu tarafından cuma günü kaleme alınan mektupta, çalışanların Nazi selamı verirken görüntülendikleri fotoğraf, "tatsız, kırıcı, rahatsız edici, son derece duyarsız ve tamamen uygunsuz" olarak nitelendirildi.

Askeri İşler ve Kamu Güvenliği Direktörü Jeff Sandy mektupta, "Temel Eğitim Sınıfı No. 18'in fotoğrafını gördüm. Mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum" diyerek durumu profesyonelliğe ihanet olarak yorumladığını belirtti.

Görüntülerin açığa çıkmasının ardından kaç çalışanın açığa alındığı ve olayın nasıl cereyan ettiği açıklanmadı.