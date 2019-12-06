ABD'nin Florida eyaletindeki bir hava üssünde bomba alarmı

ABD'nin Florida eyaletindeki bir hava üssü, bombalı saldırı tehdidinin ardından tahliye edildi.

ABD'nin Florida eyaletindeki Patrick ve Cape Canaveral hava kuvvetleri üslerinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin bombalı saldırı alarmının ardından Patrick Hava Kuvvetleri Üssü'nü tahliye ettiği bilgisi verildi.

Yerel makamlar olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaşananlara ilişkin henüz bir detay paylaşılmadı.

A bomb threat has been reported for Patrick Air Force Base, Fla. The immediate area was evacuated for safety. Security Forces, EOD and the Fire Department are currently on scene investigating.



We will provide more information as it become available. — 45th Space Wing (@45thSpaceWing) December 6, 2019

Geçtiğimiz saatlerde ABD'nin Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da silahlı saldırı düzenleyen kişinin öldürüldüğü bildirilmişti. Sadırı sonucu saldırgan dahil olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 10 kişinin de tedavi altına alındığı bilgisi verilmiş, saldırganın Suudi uyruklu olduğu açıklanmıştı.

5 Aralık günü de Hawaii eyaletindeki Pearl Harbor-Hickam Üssü'ndeki tersanede silahlı saldırı yaşamış, saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu belirtilirken, 3 sivilin yaralandığı, 2'sinin durumunun kritik olduğu kaydedilmişti.