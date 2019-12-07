ABD'de 5 yaşındaki çocuk, evlat edinme duruşmasına sınıf arkadaşlarını çağırdı: 'Okula bir aile olarak başladık. Aile, DNA ile olmak zorunda değil çünkü aile destek ve sevgidir' https://t.co/TwzDHrvgMs pic.twitter.com/2ba2v4qjdf