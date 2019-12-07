Beyaz Saray, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'ndeki azil oturumlarına katılmayacak

Beyaz Saray, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Jerrold Nadler'e bir mektup göndererek, komitedeki azil oturumlarına katılmayacaklarını bildirdi.

Mektupta, "Bildiğiniz üzere bu azil soruşturması tamamen mesnetsiz, ayrıca hukuki sürecin ve temel adaletin ilkelerini ihlal etmiştir. Buna rağmen Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, komiteniz herhangi bir kanıt duymadan, azlin maddelerinin yazılmaya başlanması çağrısı yapmıştır" ifadelerine yer verildi.

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların azil soruşturma ile zamanlarını boşa harcadığının savunulduğu mektupta, "Bu soruşturmayı hemen şimdi bitirmelisiniz ve daha fazla oturum yaparak vaktinizi boşa harcamamalısınız" şeklinde çağrıda bulunuldu.

Trump'ın, "Beni azledecekseniz hemen ve hızlıca yapın ki böylece Senato'da adil bir yargılama olsun" sözlerinin anımsatıldığı mektupta, "Azil maddelerinin Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar tarafından kabulü, Amerikan tarihindeki en adaletsiz, partizan yanı en yüksek ve anayasaya en aykırı azil girişimi olacaktır" görüşü paylaşıldı.