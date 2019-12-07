ABD'den, Rus hackerın yakalanması için tarihin en büyük ödülü

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hacker grubu Evil Corp’un lideri olduğu sanılan Maksim Yakubts’un yakalanmasına yardımcı olacak bilgileri getirene 5 milyon dolar ödül verileceği belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı ise, Pittsburgh (Pensilvanya) ve Nebraska’da, Moskova’da yaşayan Rus vatandaşı Maksim Yakubts’a karşı siber saldırı ve banka dolandırıcılığı suçlarından dava açıldığını duyurdu.

Adalet Bakanlığı, Yakubts’un kişisel ve finanasal bilgileri çalmak için tasarlanan zararlı Bugat yazılımını yayan suç şebekesine liderlik ettiğinden emin.

Yakubts’un yakalanması için belirlenen ödül miktarının, ABD tarihinde siber suçlar için biçilen en yüksek miktar olduğu kaydedildi.

Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, siber suçlarla ilişkileri olduğu gerekçesiyle bazı Rus vatandaşları ve şirketlerine yaptırım uygulamıştı.