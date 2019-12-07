Trump'ın 'yalan haberlerle' mücadelesi: Bu kez de 'isimsiz kaynakları' hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, 'yalan haberlere' karşı verdiği mücadelede yeni bir konuyu daha gündeme getirerek, ABD meydasına konuşan 'isimsiz kaynakları' hedef aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 'yalan haberlere' karşı sürdürdüğü 'mücadele' kapsamında bu kez de insanlara, isimsiz kaynaklardan gelen bilgilere dayanan haberleri görmezden gelmeleri tavsiyesinde bulundu.

Trump, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Okuduğunuz veya gördüğünüz, 'anonim kaynakları' kullanan, ticaretle ya da başka bir konu ile ilgili olan herhangi bir makaleye veya hikayeye inanmayın. Bilgiyi, sadece üzerinde gerçekten yaşayan birine ait isim varsa kabul edin. Yalan Haber medyası birçok 'kaynaklara göre' hikayesi uyduruyor. Onlara inanmayın!" ifadelerini kullandı.

Do not believe any article or story you read or see that uses “anonymous sources” having to do with trade or any other subject. Only accept information if it has an actual living name on it. The Fake News Media makes up many “sources say” stories. Do not believe them! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2019

Trump'ın tavsiyesi bazı Twitter kullanıcıları tarafından onaylanırken, bazıları da 2012'de, eski Başkan Barack Obama'nın doğum belgesinin sahte olduğuna ilişkin güvenilir kaynaklardan bilgi edindiğini söylemesini hatırlattı.

But I’m assuming “extremely credible sources” are still okay. pic.twitter.com/dMM5kAjjjM — Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) December 6, 2019

ABD Başkanı, göreve gelmesinden bu yana ülke medyasının 'isimsiz kaynakları'nın hedefi oldu.

İsmi belli olmayan kişilere atıfta bulunan söz konusu haber ve makaleler, Trump yönetimi içerisindeki ihtilaflardan, Çin ile yürütülen ticaret görüşmelerindeki ilerlemelere kadar sayısız söylenti yaymıştı.

Daha sonra asılsız olduğu ortaya çıkan bu söylentilerden bazıları, borsaları dahi etkileyebilmişti. 2016 ABD başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği yönündeki iddialar, sıklıkla medyaya konuşan 'isimsiz kaynaklara' dayanıyordu.

Trump'a yönelik azil soruşturmasının başlatılmasına neden olan, ABD Başkanı'nın 25 Temmuz'daki telefon görüşmesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Joe Biden'ın oğlunu soruşturması yönünde baskı yaptığı iddiası da ilk olarak Wall Street Journal (WSJ) gazetesi tarafından 'isimsiz kaynaklar' kullanılarak ortaya atılmıştı.