Tartıştığı kişiye 'pedofili' diyen Elon Musk'a açılan dava sonuçlandı: Ceza almadı

CNN Business'ın aktardığına göre Elon Musk, mahkeme salonundan çıkarken, "İnsanlığa inancım geri geldi" diye konuştu.

2018'de Tayland'da bir mağarada mahsur kalan 12 çocuğu ve futbol hocalarını kurtarmak için görev yapan Vernon Unsworth, Musk'a 'adını kötüye çıkardığı' gerekçesiyle dava açmıştı. Unsworth bu hafta yapılan duruşmada konuşurken Musk'ın kendisine 'pedo adam' dediği Twitter paylaşımının kendisini utandırdığını ve küçük düşürdüğünü söyledi. Unsworth'un avukatı da tweeti bir nükleer bombaya benzeterek bu paylaşımın müvekkilinin insanlarla ilişkilerini etkilediğini söyledi.

Duruşmaların ardından juri, Musk'ın suçsuz olduğuna karar verdi.

Musk 2018'de Tayland'daki mağarada mahsur kalan çocuklar için mühendislerinden ufak bir denizaltı yapmalarını istemişti. Unsworth da bunu bir "PR çalışması" olarak değerlendirerek, Musk'a "denizaltını acıyan yerine sok" demişti.