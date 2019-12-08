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00:10 09 Aralık 2019
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    Naval Air Station Pensacola, Florida

    Florida saldırganı Suudi uyruklu çıktı: ABD-Suudi Arabistan askeri işbirliği tekrar hedefte

    © REUTERS / US NAVY
    ABD
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    ABD'li siyasiler, Floria eyaletindeki Pensacola donanma üssüne yapılan silahlı saldırının failinin Suudi uyruklu olduğunun ortaya çıkmasının ardından, Suudi Arabistan ordusuna verilen askeri eğitimi sonlandırma çağrısında bulundu.

    ABD ile Suudi Arabistan arasındaki askeri ilişki, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülmesinin ardından tekrar hedefte.

    Florida eyaletinde yer alan Pensacola donanma üssünde cuma günü Suudi havacılık okulu öğrencisi Muhammed el-Şamrani tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş ve 3 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı.

    ABD Savunma Bakanı Mark Esper, dünkü açıklamasında yaşananları henüz 'terör saldırısı' olarak nitelendirmenin erken olduğunu söylemişti.

    Esper, açıklamasında güvenlik soruşturması prosedürlerinin yeniden gözden geçirilmesi talimatını verdiğini söyleyerek, Suudi ordusu askerlerine verilen eğitimin sonlandırılmayacağını belirtmişti.

    Bu arada ABD'li siyasiler, askeri eğitim programının soruşturmanın sonucunu beklemeden durdurulmasını talep etti.

    ABD asker
    © Flickr / Morning Calm Weekly Newspaper Installation
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    'Eğitim programı askıya alınmalı'

    Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Fox News'e yaptığı açıklamada "Ben müttefikleri severim, Suudi Arabistan bir müttefik ancak burada gerçekten temelden gelen kötü bir şey var. Bu programı yavaşlatmamız ve yeniden değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    Graham, eğitim programının soruşturma tamamlanana kadar askıya alınması çağrısında bulundu.

    Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Matt Gaez ise, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "Suudi Arabistan ile devam eden ilişki hakkında bilgi vermek zorunda" olduğunu kaydetti.

    'Suudi istihbaratının hükümetimizle çalışmasını istiyoruz'

    Florida temsilcisi Gaez, ABC kanalında yayınlanan 'This Week' programında konuşarak, askeri eğitim programının durdurulması gerektiğini söyledi. Gaez, "Ve eğer planlama, ilham alma, finanse etme veya uygulamada Suudilerin dahli varsa, Suudi istihbaratının hükümetimizle birlikte çalışmasını bekliyoruz" dedi.

    'Ciddi problemleri olan bir ilişki'

    Aile fotoğrafı çekiminde yan yana gelen ABD Başkanı Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman el sıkışıyor. G-20 zirvelerindeki aile fotoğrafında liderler alfabetik sıraya göre sıralanıyor.
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Ayrıca Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Zoe Lofgren, ABC kanalına yaptığı açıklamada Suudi yönetiminin Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda hala hesap vermediğini hatırlatarak, "Ve evet, Suudiler hakkında birçok soru var" dedi. Demokrat senatör ve başkanlıl seçimleri adayı Cory Brooker da, "Bu ciddi problemleri olan bir ilişki" diye kaydetti.

    'Terör eylemi olduğunu söylemek için henüz erken'

    Bununla birlikte Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, 'Face the Nation' programındaki açıklamasında saldırının bir 'terör eylemi' olduğunu söylemenin henüz erken olduğunu, ancak Kongre'nin soruşturmanın eksiksiz yürütülmesi konusunda baskı yapacağını dile getirdi.

    Schiff, "Başkan'ın Suudi hükümetiyle konuşmaya çalışmak yerine sorulara yanıt vermesi için baskı yapmasını diliyorum" diye konuştu.

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, saldırıya ilişkin CBS kanalında yayınlanan 'Face the Nation' programında yaptığı açıklamada "Bana göre bu, terörist bir saldırı gibi görünüyor" demiş, "FBI soruşturmasının ne gösterdiğini görmemiz gerekecek" ifadelerini kullanmıştı.

    FBI ise, saldırının bir 'terör eylem' olduğu varsayımıyla hareket ettiklerini, ancak henüz kesin bir karar veremediklerini duyurmuştu.

    Etiketler:
    Suudi Arabistan, Silahlı saldırı, donanma üssü, Florida, ABD
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