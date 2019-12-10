Beyaz Saray: Trump, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşecek

Beyaz Saray, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yapacağı görüşmede Başkan Donald Trump'ın da yer alacağını açıkladı.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bugün Washington'a düzenleyeceği ziyarete ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkili, Lavrov'un ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile gerçekleştireceği görüşmede Başkan Donald Trump'ın da bulunacağı bilgisini verdi.

Diğer yandan yetkili, üçlü görüşmede ikili ilişkilerin durumunun ele alınacağını kaydetti.

Bakan Lavrov'un söz konusu ziyareti, 2017'den bu yana ilki teşkil ediyor. Lavrov, Pompeo ile bugün ABD Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya gelecek.