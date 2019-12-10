Florida'da donanma üssüne silahlı saldırı düzenlenen kente siber saldırı

Geçen hafta donanma üssüne silahlı saldırının yaşandığı ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Pensacola kentine bu kez de siber saldırı düzenlendiği bildirildi.

Florida eyaletindeki Pensacola kenti yetkilileri, Suudi uyruklu bir havacılık okulu öğrencisinin donanma üssüne silahlı saldırı düzenlemesinden birkaç gün sonra kente 'siber saldırı' düzenlendiğini açıkladı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, e-postaların, telefon hatlarının ve çevrimiçi ödeme hizmetlerinin de saldırıdan etkilendiği belirtildi.

Yetkililer, siber saldırı ve donanma üssüne yapılan saldırı arasında bir bağlantı olup olmadığını hakkında yorumda bulunmadı.

Pensacola Belediye Başkanı Grover Robinson, yaptığı açıklamada saldırıyı gerçekleştirenin kim olduğunu anlamaya çalıştıklarını belirtti.

Robinson, saldırının ardından altyapıyı tekrar düzeltmeye çalıştıkları bilgisini verdi.

Yetkililer, FBI'ı konu hakkında bilgilendirirken, ajansın Jacksonville ofisinden yetkililere yardımcı olmak için kaynak sağlandığı ifade edildi.

Pensacola donanma üssünde geçen hafta cuma günü Suudi havacılık okulu öğrencisi Muhammed el-Şamrani tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş ve 3 kişi haytını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı.

FBI, saldırının bir 'terör eylemi' olduğu varsayımıyla hareket ettiklerini, ancak henüz kesin bir karar veremediklerini duyurmuştu.