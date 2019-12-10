ABD, Kuzey Kore'nin füze denemelerini görüşmek üzere BMGK'yi çarşamba günü toplantıya çağırdı

BMGK, konseyin aynı zamanda aralık ayı dönem başkanı olan ABD'nin talebi üzerine çarşamba günü Kuzey Kore'nin füze denemelerini görüşmek üzere toplanma kararı aldı.

ABD'nin, Washington ve Pyongyang arasındaki müzakerelerin durması ve her iki tarafın gerginliği artıran söylemleri üzerine, BMGK'yi toplantıya çağırması dikkati çekti.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından "Kim Jong-un son derece zeki ve düşmanca davranırsa aslında kaybedecek çok şeyi var. ABD Başkanı ile olan özel ilişkisini riske atmaz istemez'' açıklamasında bulunmuştu.

Kuzey Kore'den ise Trump'ın bu açıklamasına cevap gecikmedi ve Kuzey Koreli eski müzakereci ve üst düzey yetkili Kim Yong Chol, ülkesinin kaybedecek bir şeyi olmadığından ABD'nin baskısına boyun eğmeyeceğini belirterek, Trump'ı "sabır yoksunu, pervasız ve dengesiz yaşlı adam" diye nitelendirmişti.

Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilcisi Kim Song ise nükleer silahsızlanmanın müzakerelerin bir parçası olmadığını söylemişti.