Pompeo: Lavrov'la nükleer silah kontrolü meselesi ve ülkeler arası iş ilişkilerini konuşacağız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugün Washington'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la yapacağı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

One America News Network'e konuşan Pompeo, Çin'i nükleer silah kontrolüne yönelik müzakere masasına oturtmak istediğini kaydederek, bu fikri Lavrov ile tartışacağını belirtti.

Pompeo, "Bir sürü şey hakkında konuşacağız. Şahsen ben ve Başkan (Donald Trump) da Rusya ile birlikte yapabileceğimiz bir iş varsa eğer, Amerikan halkı için bunu yapmak zorunda olduğumuzu söyledik. Umarım Dışişleri Bakanı Lavrov ile bu konuda ilerleme kaydedebiliriz. Başkanın üzerinde çalışmamızı istediği alanlardan biri de şirketler arası ilişkiler. Onlar üzerinde çalışmayı deneyeceğiz. İki ülke arasında silah kontrolü sorunları var" ifadelerini kullandı.

Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren START-3 Anlaşması, iki ülke arasında yapılan ve hala geçerliliğini koruyan tek anlaşma.

Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3'ün geçerlilik süresi 2021'de dolacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, START'ın yakın gelecekte genişletilmesiyle ilgili planlarını açıklayabileceğini söylemişti.