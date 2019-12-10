Adalet Komisyonu Trump hakkında azil talebini iki suçlamaya dayandırdı: Gücün kötüye kullanımı ve yasamanın engellenmesi

ABD Kongresi'nin Demokrat Partililerin çoğunlukta olduğu alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Başkan Donald Trump'a karşı açılan azil soruşturmasında bir viraj daha dönüldü. Adalet Komisyonu Başkanı Jerry Nadler, Trump hakkında azil talebini iki suçlamaya dayandırdıklarını açıkladı: Görevin kötüye kullanımı ve yasamanın engellenmesi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki azil talep kararını yazması talimatına uyan Adalet Komisyonu Başkanı Jerry Nadler bugün kameraların karşısına geçti.

Nadler, azil talebinin iki suçlamaya dayandırılacağını, bunlardan birinin görevin kötüye kullanılması olduğunu duyurdu.

Adalet Komisyonu Başkanı, Trump'ın Ukrayna'ya baskı yaparak yetkilerini kötüye kullandığını ve kendisini hesap verirliğin üzerinde ilan ettiğini söyledi.

"Hiç kimse, Başkan bile yasaların üzerinde değildir" vurgusu yapan Nadler, ikinci suçlamanın Kongre'nin engellenmesi olduğunu açıkladı.

NADLER: "Today, in service to our duty of the Constitution, the Judiciary Committee is introducing 2 articles of impeachment ...the first article is for abuse of power ...the 2nd article of impeachment [is] for obstruction of Congress ...no one, not even POTUS, is above the law." pic.twitter.com/mM67Xt6LFB — Aaron Rupar (@atrupar) December 10, 2019

Demokrat Partili yetkili, vekillerin şimdi harekete geçmesi gerektiğini, çünkü 2020 başkanlık seçimlerinin bütünlüğünün tehlikede olduğunu savundu.

Diğer Demokrat vekiller de "Hiç kimse, Başkan bile yasaların üzerinde değildir" paylaşımında bulunarak sürece destek beyan etti.

Congress must act swiftly on these #ArticlesofImpeachment and send a resounding message that we are a nation of laws and no one, not even the President, is above them. #ImpeachAndRemoveTrumphttps://t.co/1LBMguhheV — Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) December 10, 2019

Adalet Komisyonu, bu iki suçlamayı görüşmek üzere bu hafta toplanacak.

Böylece Trump resmen azil sürecinden geçecek 4. ABD Başkanı olacak. Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada hakkında azil kararı çıkarsa, Senato'da yargılanacak 3. ABD Başkanı olacak. Senato'da Cumhuriyetçi Partililer çoğunlukta.

Trump'ın kampanya şefi: 2020 başkanlık seçimini kazanamayacakları için

Nadler'in açıklamasına Trump cehpesinden ilk tepkiyi, 2020 başkanlık seçiminin kampanya yöneticisi Brad Parscale verdi.

Azil sürecinin çok kutuplaştırıcı olduğunu ve sadece Demokratların tek kutup olarak Trump'ın azlini istemesine Amerikalıların aklının yatmadığını savunan Parscale, "Demokratlar bu siyasi tiyatroyu sahneliyorlar, çünkü 2020 başkanlık seçimi için incir çekirdeğini dolduran bir adayları yok ve bunun farkındalar" iddiasında bulundu.

Beyaz Saray: Trump Senato'daki yargılamada yanıt verecek

Ardından yapılan Beyaz Saray açıklamasında, azil suçlamaları 'temelsiz' diye nitelendi.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, "Başkan, bu düzmece suçlamalara Senato'da yanıt verecek, kendisi tümüyle aklanmayı bekliyor, çünkü yanlış hiçbir şey yapmadı" dedi.