New Jersey'de silahlı saldırı: 2 polis hayatını kaybetti

ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF), New Jersey kentinde iki silahlı saldırganın polisle çatıştığı bilgisini verdi.

Polisle saldırganlar arasında yaşanan çatışmada iki polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABC kanalının aktardığına göre polis, kentin Wilkinson caddesindeki bir şarap dükkanından iki saldırganın ateş açması sonucu bir polis memurunun yaralandığını açıkladı.

Sosyal medya kullanıcıları, yaşananlara dair amatör kamera görüntüleri paylaştı.

JUST IN: Massive police response right now in New Jersey after active shooter was called in possible hostage situation. Stay tuned! pic.twitter.com/QXKRoUs0v3 — Mark Kennedy 🇺🇸 (@RealMarkKennedy) December 10, 2019

Massive police response to an alleged police involved shooting in Jersey City today.... pic.twitter.com/0gOqWHbWTh — Once Again RUfanEsq. (@fparisi14) December 10, 2019

Polis birimleri, olayın soruşturulduğunu ve bölgedeki okulların giriş ve çıkışlara kapatıldığını duyurdu.

Diğer yandan yetkililer, kent sakinlerine camlardan uzak durma uyarısında bulundu.

Geçen hafta Suudi bir havacılık okulu öğrencisinin Florida eyaletindeki Pensacola'da bulunan donanma üssüne düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.