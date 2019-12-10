Beyaz Saray'dan Demokratların 'azil maddeleri' açıklamasına tepki

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, "Demokratlar, Trump'ı azletmek konusunda kararlı çünkü seçimlerde onu yenemeyeceklerini biliyorlar" dedi.

Beyaz Saray, Demokratların ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik açılan azil sürecinin 'görevin kötüye kullanılması ve kongrenin işleyişini engellemek' suçlarına dayandırıldığı açıklamasına tepki gösterdi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Stephanie Grisham, Temsilciler Meclisi'nin Adalet Komisyonu Başkanı Jarold Nadler ve Meclis Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin azil maddelerine ilişkin yaptığı basın açıklamasının ardından yazılı bir açıklama yayınladı.

Grisham, "Bugün, Pelosi ve Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Trump göreve başladığı ilk günden bu yana peşinde oldukları sahte bir azil soruşturmasının çıktılarına ilişkin daha önceden kararlaştırdıkları sonuçları açıklayarak, görevi başındaki bir ABD başkanına yönelik mesnetsiz ve partizan bir çabanın içine girdi" değerlendirmesinde bulundu.

Demokratların Trump'a oy veren 63 milyon ABD'linin kararını tersine çevirmeyi istediklerini kaydeden Grisham, "Demokratlar, Trump'ı azletmek konusunda kararlı çünkü seçimlerde onu yenemeyeceklerini biliyorlar" ifadelerine yer verdi.

Grisham, "İki mesnetsiz azil maddesinin açıklanması, Trump'a değil, Amerikan halkına zarar vermektedir" görüşünü paylaşarak, Trump'ın hakkındaki suçlamalara Senato'da yanıt vereceğini kaydetti.

Trump ise Pelosi ve Nadler'in açıklamasına Twitter hesabından yaptığı 'CADI AVI' nitelendirmesi ile yanıt verdi.

WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019

Azil maddeleri açıklandı

Nadler ve Pelosi bugün azil sürecinin gerekçelerine ilişkin basın açıklaması düzenlemişti.

Azil sürecinin "görevin kötüye kullanılması ve kongrenin işleyişini engellemek" suçlarına dayandırıldığını kaydeden Nadler, "Bugün Anayasa ve ülkemize olan yükümlüğümüz gereğince, Adalet Komitesi olarak ABD Başkanının büyük bir suç işlediğini gösteren iki gerekçe sunuyoruz. Başkanın kişisel çıkarlar için başkanlık gücünü kullanması azledilmesini gerektiren suçlardır" demişti.

Azil soruşturması yeni yılda Senato'da olabilir

Pelosi ise Komisyon üyelerinin azil sürecinde atılacak adımları en kısa sürede açıklayacaklarını kaydetmişti.

Buna göre, Adalet Komitesi'nde çarşamba veya perşembe günü söz konusu maddelerin kapsamıyla ilgili tartışmaların yapılması ve sonrasında oylamaya gitmesi bekleniyor. Komitenin bu oylamayı yapmasının ardından azil süreci Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderilecek.

Yaklaşan Noel tatili sebebiyle Demokratlar bu yıl bitmeden söz konusu oylamayı Genel Kurulda yapmak istediklerini daha önce dile getirmişti. Bu oylamanın ardından yeni yılın başlamasıyla birlikte Trump'a yönelik azil süreci Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya taşınmış olacak.