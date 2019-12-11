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03:15 11 Aralık 2019
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    Pentagon

    Pentagon, ABD'deki Suudi Arabistan askerlerinin uçuş eğitimlerini askıya aldı

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    ABD
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    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), çeşitli Amerikan üslerinde eğitim gören Suudi Arabistan askeri personelinin eğitimlerini askıya aldığını duyurdu.

    Konuyla ilgili bir tebligat yayınlayan ABD Savunma Bakanı Yardımcısı David Norquist, Pensacola Donanma Hava Üssü'nde Suudi bir pilotun 6 Aralık'ta düzenlediği saldırı üzerine ülkede eğitim gören yabancı askerlerin incelemeden geçirileceğini bildirdi.

    Naval Air Station Pensacola, Florida
    © REUTERS / US NAVY
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    Norquist, "Askeri İstihbarat Müsteşarına Yabancı Askeri Öğrencilerin taramadan geçirilmesine ilişkin sürecini güçlendirmesi ve 10 gün içerisinde Yabancı Askeri Öğrencileri taramadan geçirme ve üslerimize girişlerini sağlamaya ilişkin prosedür ve politikaları gözden geçirme talimatı verdim" dedi.

    Bu inceleme ile birlikte yabancı öğrencilerinin Amerikan üslerine girişleri ve tarama süreçlerinin Amerikan askeri personeline uygulanan uygulamalarla aynı seviyeye getirilmesinin planlandığını belirten Norquist, her kuvvet komutanlığının da ayrıca çeşitli önlemler alabileceğini ifade etti. 

    Norquist şu ifadeleri kullandı:

    "Olayla ilgili yanıtımız konusunda Suudi Arabistan ile yakın çalışıyoruz. Askeri Birimlerce yapılan ve Suudi Arabistan tarafından da desteklenen  güvenlik incelemesini beklerken ABD askeri tesislerinde eğitim gören Suudi Arabistan personelinin eğitimleri sınıflarla sınırlı olacaktır." 

    ABD'de 850 Suudi askeri personel var 

    Diğer taraftan gazetecilerle düzenlenen bir telekonferansta Donanma ve Hava Kuvvetleri yetkilileri, Suudi personelin uçuş eğitimlerinin güvenlik amacıyla askıya alındığını kaydetti.

    Siber Saldırı
    © AA /
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    ABD üslerinde toplam 300 Suudi pilotun eğitim gördüğünü belirten yetkililer, saldırının yaşandığı Florida'daki Pensacola üssünde 140, yine Florida'da bulunan Mayport Donanma Hava Üssünde 128  Whiting Field Donanma Hava Üssünde ise 35 Suudi Arabistan pilotunun eğitim gördüğünü kaydetti. 

    Pentagon'a göre ülkede toplam 850 Suudi Arabistan askeri personeli bulunuyor.

    Ayrıca ABD'de askeri eğitim için 153 ülkeden 5 binden fazla yabancı öğrenci eğitim görüyor.

    ABD Donanma Üssüne saldırı

    16 binden fazla askerin ve 7 bin 400 sivil personelin çalıştığı Donanma Hava Üssü Pensacola'da Suudi Hava Kuvvetlerine bağlı 21 yaşındaki Teğmen Mohammed Şamran tarafından cuma günü gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Saldırgan ise güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölü ele geçirilmişti.

    Saldırganın, olaydan kısa süre önce Twitter hesabından ABD’yi, İsrail’i desteklemekle ve Müslüman karşıtı olmakla suçladığı öne sürülürken Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayı bir terör eylemi olduğu varsayımı ile incelemeye aldığını açıklamıştı.

    Etiketler:
    Silahlı saldırı, Uçuş yasağı, Uçuş, Suudi Arabistan, ABD, Pentagon
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