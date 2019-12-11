Eski Apple mühendisi, Patriot belgelerini çalmakla suçlanıyor

Çin’de bir şirkete vereceği iddia edilen bir Apple mühendisinin belgeleri arasında Patriot füze programında sınıflandırılmış bir dosyanın da bulunduğu iddia edildi.

Apple’da daha önce mühendis olarak çalışan Jizhong Chen, Çin’e gitmek için yola çıktığında Apple’ın otonom sürüşlü otomobilinin projesine ait fotoğraf, şema ve kılavuzları topladığı ve ismi verilmeyen bir Çinli firmaya vereceği iddiası ile gözaltına alınmıştı.

Webtekno'nun aktardığına göre savcılar, daha önce şirketler arası casuslukla suçladıkları Chen’in evindeki belgelerde Patriot füze programında olan bir dosyayı da bulduklarını açıkladı.

Savcıların iddiasına göre Patriot füze programında tanımlı olan Raytheon Co. belgeleri, Chen’in General Electric de dahil olmak üzere eski çalıştığı şirketlere ait belgelerin de içinde bulundu.

Jizhong Chen, Apple’ın belgeleri ile ilgili suçlama nedeniyle gözaltına alındığında 500 bin dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

Kefaletle serbest bırakılan Chen’in kaçmasını engellenmesi için bir cihazla konumunun takip edilmesine karar verildi. Chen hakkında suçlamada bulunan savcılar, elektronik cihazla konumu takip edilen Chen’in Maryland’deki evinde bulunan belgelerin konum takibini doğruladığını söylüyor.

Chen’i temsil eden avukatlar, benzer bir suçlama ile karşı karşıya olan başka bir Apple mühendisinin daha savunmasını yapıyor. Avukatlar, mühendisleri savunurken aynı zamanda savcıların konum izleme talepleri ile de mücadele etmek zorunda kalıyor.

Chen hakkında suçlamalarda bulunan savcılar, 29 Ekim tarihinde yaptıkları açıklamada, Raytheon’un en iyi bilinen silahlarından birine ilişkin 2011 belgesinin, Pentagon'un güvencesi altında bulunan yerler haricinde saklanmasına izin verilmediğini açıkladı.

Savcılar, Chen’in yaklaşık 8 yıldan fazla bir süredir, yasadışı olarak eski işvereninden alınmış bir ulusal güvenlik belgesine sahip olduğunu iddia etti.