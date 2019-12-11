‘Kokain kullanan Noel Baba’ kazağı tartışma yarattı, şirket özür diledi

Kokain kullanan Noel Baba’yı andıran bir kazağı satışa çıkaran Walmart mağazası gelen tepkilerden dolayı özür dileyip ürünü satıştan kaldırdı. Şirket, ‘Kazak 3. taraf satıcı tarafından satışa çıkarıldı, bizim değerlerimizi temsil etmiyor’ açıklamasını yaptı

ABD'deki en büyük perakende mağaza zinciri Walmart'ın Kanada şubesinin sitesinde satışa çıkarılan bir kazak tartışma yarattı.

Walmart is currently apologizing for releasing a sweater showing Santa doing cocaine: https://t.co/3z3cgCQprM pic.twitter.com/D4YZ0z4mmz — The Root (@TheRoot) December 10, 2019

​Üstünde 3 beyaz çizinin olduğu bir masanın arkasında oturan Noel Baba resminin çizildiği ve altında “Hadi kar yağsın” ifadesinin yazıldığı kazak, Noel Baba’nın kokain kullandığını andırdığı ifade edildi.

Ürünün site tanıtımında, “Hepimiz karın ne işe yaradığını biliyoruz.

Beyaz, toz halinde ve en iyi kar direk Güney Amerika'dan geliyor. Bu da uzaklarda Kuzey Kutbu'nda yaşayan neşeli Noel Baba için kötü bir haber.

Bu yüzden de Noel Baba kaliteli birinci sınıf Kolombiya karı eline geçtiğine anın tadını çıkarmayı seviyor" ifadelerine yer verildi.

Walmart has apologized for this sweater that depicts Santa doing lines of cocaine pic.twitter.com/fhqI5ddGBC — NowThis (@nowthisnews) December 10, 2019

​Tanıtımda kullanılan Kolombiya’nın , uyuşturucu kartellerin en yaygın bulunduğu ülkelerden biri olduğundan karın aslında kokain yerine kullanıldığı düşüncesinin pekiştirmesine neden oldu.

Gelen tepkiler üzerinden özür dileyen şirket, ürünün siteden kaldırıldığını açıkladı.

Özür dileyen perakende devinin sözcüsü, " Walmart.ca'da (Walmart Kanada) 3. taraf bir satıcı tarafında satılan bu kazaklar, Walmart'ın değerlerini temsil etmiyor ve kendi sitemizde yeri yok. Bu ürünleri pazarımızdan kaldırdık" dedi.

Ürün Kanada şubesinin sitesinden de kaldırıldı.