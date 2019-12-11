Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD Büyükelçisi ile görüştü: 'Türkiye'nin provokatif eylemleri' konuşuldu

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ile dün bir görüşme gerçekleştirdi.

Hükümete yakın kaynaklar tarafından aktarılan bilgiye göre, ikili arasında yapılan görüşmede Yunanistan tarafından Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmayla ilgili BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektup ele alındı.

Miçotakis'in, görüşmede Pyatt'ı 'Türkiye'nin provokatif eylemleri' konusunda da bilgilendirdiği belirtildi.

Söz konusu görüşmeyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Pyatt ise, "Kritik ve karmaşık olan bölgede istikrarın güvencesi olan Yunanistan'ın Washington nezdinde artan önemi ve ekonomik iyileşme sürecinde yapacağımız yardımla ilgili olarak Başbakan Miçotakis'in ABD ziyareti öncesinde mükemmel bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Excellent meeting with @PrimeMinisterGR to discuss his Jan. 7 trip to meet with @POTUS, a clear signal of Greece’s growing importance in Washington as a pillar of stability in this critical and complicated region and our commitment to supporting Greece’s full economic recovery. pic.twitter.com/9QwF74mP38 — Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) December 10, 2019

​Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in 6-8 Ocak 2020 tarihlerinde ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceği biliniyor.

Ziyaret kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile de bir araya gelmesi planlanan Miçotakis, Florida Tarpon'da bulunan Yunan nüfusun düzenlediği Epifani Bayramı törenlerine de katılması bekleniyor.