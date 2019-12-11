Trump ekibinden Thanos’lu reklam: 'Ben kaçınılmazım' diyor, bir parmak şıklatmasıya rakiplerini yok ediyor

Donald Trump’ın ekibi, Avengers filmindeki Thanos’a gönderme yaparak, ABD Başkanı’nın rakiplerini bir parmak şıklatmasıyla yok ettiğini gösteren bir reklam filmi hazırladı.

ABD Başkanlık seçimlerine bir yıldan az süre kalırken Trump'ın ekibi tarafından yönetilen onaylı Twitter hesabı Trump War Room (Trump Savaş Odası) "Demokratlar, sahte azil soruşturmalarını istedikleri kadar zorlayabilir. Başkan Trump'ın tekrar seçilmesi kaçınılmaz" ifadeleriyle birlikte bir reklam videosu paylaştı.

House Democrats can push their sham impeachment all they want.



President Trump's re-election is 𝗶𝗻𝗲𝘃𝗶𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲. pic.twitter.com/O7o02S26nS — Trump War Room (Text TRUMP to 88022) (@TrumpWarRoom) December 10, 2019

​Trump'ın kafasının, Marvel’in süper kahraman filmi 'Avengers'in kötü karakterlerinden Thanos'a yerleştirildiği reklam videosunda, ABD Başkanı, parmaklarını şıklatmadan önce Thanos'un filmde sıklıkla kullandığı “Ben kaçınılmazım” ifadesini kullanıyor. Şıkladıktan sonra da Demokrat Partililerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Nancy Pelosi’nin aralarında olduğu Demokratlar yok oluyor.

"These are sad and strange times we are going through. Fortunately all things, even national nightmares, eventually come to an end," said Thanos creator Jim Starlin, pondering the bizarre new Trump campaign video. https://t.co/liL8iX9Xzq — HuffPost (@HuffPost) December 11, 2019

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‘Yanlış sahneyi seçmişler’

Thanos'un yaratıcısı Jim Starlin, reklamı kınarken, Marvel'in hayranları, Trump ekibinin kullandığı sahnenin yanlış olduğunu belirterek, sahnenin aslında Thanos'un Robert Downey Jr canlandırılan Tony Stark tarafından alt edildiği sahne olduğunu söyledi.

Gerry Duggan adlı kullanıcı, "Trump'ın ekibi, kendisini yaşamın yarısını silmeye çalışan, narsist ve çocuk istismar eden bir karaktere benzetiyor. VE (bunun için) tam Thanos'un yenilmeden önceki sahneyi seçiyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump's team is presenting him as a narcissistic child-abusing villain intent on wiping out half of all life, AND picked the moment right before Thanos was defeated. #TheBestPeople https://t.co/mNtVGL1Wqa — Gerry Duggan (@GerryDuggan) December 10, 2019

Çizgi romanların derin tarihine inen bir kullanıcı ise "Merak ediyorum Trump destekçileri Thanos'un bu romanda ne yaptığını biliyor mu?" diye yazdı.

Wonder if the Trump supporters knows what #Thanos did in the comics... pic.twitter.com/RiAALrmCRL — Rob Champion (@djrobchampion) December 11, 2019

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Trump, daha önce de film ve dizilerdenden sahneler ve karakterler kullandığı nedeniyle eleştirinin hedefi olmuştu.

Trump, Instagram'da, "Game of Thrones" dizisinin "Kış geliyor" repliğine atıfta bulunarak, kendi fotoğrafının üzerine "Duvar geliyor" yazılı posterini paylaşmıştı. Ancak yine, dizinin hayranları, duvarın aslında işe yaramadığına işaret ederek, ABD Başkanı’nın yaptığı göndermenin hatalı olduğunu ifade etmişlerdi.