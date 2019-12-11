ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı: Türkiye ile askeri yakınlık baki, bizimle birlikte çalışma isteklerinde gedik yok

Washington'da gazetecilere verdiği brifingde ABD ile Türkiye arasındaki askeri ortaklığın ağır bastığını söyleyen orgeneral Wolters, "Türkiye'nin NATO ortağı olarak bizimle birlikte yan yana çalışmak istekliliğinin zırhında herhangi bir çatlak görmedim" dedi.

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri (US EUCOM) Komutanı Tod Wolters, salı günü Washington'da gazetecilere verdiği brifingde, Türkiye ile ilişkileri de değerlendirdi.

ABD Kongresi Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması gerekçesiyle yaptırım uygulamaya yönelik tasarıları ilerletirken, havacı orgeneral, büyüyen gerilimin uzun zamandır devam eden ittifakın bitmesiyle sonuçlanmak zorunda olmadığı mesajını verdi.

İki ülkenin ilişkilerini kurtarmaya yetecek kadar ortak noktaları olduğuna inancını dile getiren Wolters, "ABD ile Türkiye ve NATO ile Türkiye arasında askeri yakınsama, askeri ayrışmadan çok daha ağır basmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

NATO zirvesinden olumlu izlenimler

"Türkiye'nin NATO ortağı olarak bizimle birlikte yan yana çalışmak istekliliğinin zırhında herhangi bir çatlak görmedim" vurgusu yapan ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı, 3-4 Aralık'ta Londra'da düzenlenen NATO zirvesinde Türk yetkililerle yürüttükleri görüşmelere atıfla "Kendi tilki deliğimden bildiğim kadarıyla böyle" dedi.

Since his Fall meeting with Russian Gen. Gerasimov, dangerous incidents between U.S. and Russian ships and aircraft are down dramatically Gen. Tod Wolters @US_EUCOM told the Defense Writers Group. "In the last ninety days, there have been zero incidents at sea or in the air." pic.twitter.com/p7vTGfvqV6 — Project for Media and National Security (@GWUPMNS) December 10, 2019

​Savunma Bakanı'na göreyse Türkiye NATO ekseninin dışına çıkıyor

ABD'nin Avrupa'daki en üst düzey generalinin iyimser hissiyatıyla çelişen bir açıklama ise cumartesi günü Savunma Bakanı Mark Esper'den gelmişti.

Esper, 'Türkiye'nin NATO'nun ekseninin dışına çıkıyor olabileceği' iddiası eşliğinde "Bence Türkiye kendi kendini dezavantaja düşürdüğü bir pozisyona soktu" yorumunu yapmıştı.

İlişkilerin onarılabileceği umudunu dile getiren Savunma Bakanı, "Kore'den Afganistan'a bizimle birlikte savaştılar ve bence onları NATO'nun daha yakınına çekmeyi garantiye almamız hepimizin çıkarına" demişti.

Washington S-400'e misilleme olarak Türkiye'yi F-35 programından dışlarken, Ankara'nın Suriye'nin kuzeydoğusuna Barış Pınarı Harekatı düzenlemesi ilişkilerdeki gerilimin daha çetrefilleşmesine yol açtı.